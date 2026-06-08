Državljanin Srbije ubijen u Barseloni: Napadač mu ispalio rafal u leđa

Sinoć je u Barseloni došlo do pucnjave u kojoj je ubijen srpski državljanin. Policija nastavlja sa istragom kako bi pronašla napadača.

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U Barseloni je sinoć oko 21 časa došlo do pucnjave kada je ubijen muškarac, a prema nezvaničnim informacija španskih medija, riječ je o državljaninu Srbije.

Naime, kako piše "El Caso", muškarac obučen u crno je nekoliko puta pucao u leđa drugom muškarcu dok nije pao na zemlju. Uprkos naporima očevidaca, policajaca, a kasnije i ljekara, muškarac je preminuo.

Katalonska policija je pokrenula istragu kako bi razjasnila sve činjenice. Napadač, koga su svedoci opisali kao visokog i snažne građe, uspio je da pobjegne.

Prema prvim informacijama, preminuli je bio stranac srpske nacionalnosti, piše "El Caso".

Stanovnici su za ovaj medij rekli da su čuli rafal, a zatim videli mnogo ljudi kako trče. Kada su uspeli da saznaju šta se dogodilo, videli su čovjeka kako leži na zemlji sa povredama.

Neke komšije su pokušale da pomognu i započele su reanimaciju koju su nastavili ljekari.

(Blic/MONDO)