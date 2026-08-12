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Doma zdravlja Banjaluka: Zbog visokih temperatura naglo porastao broj pacijenata u Hitnoj pomoći

Doma zdravlja Banjaluka: Zbog visokih temperatura naglo porastao broj pacijenata u Hitnoj pomoći

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Direktor Doma zdravlja Banjaluka Nevena Todorović rekla je da je visoka temperatura izazvale pogoršanje zdravstvenog stanja kod građana, zbog čega se u ambulantama porodične medicine, a posebno hitne pomoći, bilježi veći broj pacijenata.

Zbog visokih temperatura naglo porastao broj pacijenata u banjalučkoj Hitnoj pomoći Izvor: Grad Banjaluka

"Služba hitne medicinske pomoći je tokom proteklog vikenda, po smjeni, imala oko stotinu pacijenata, s tim da se najmanje 20 odnosilo na kućne posjete", navela je Todorovićeva.

Ona je precizirala da je riječ o hroničnim pacijentima, kardiološkim te pulmološkim, pacijentima koji imaju šećernu bolest, osobama sa nekom alergijskom reakcijom ili na hranu ili na ubod insekta. Kod djece dominiraju infekcije kao što su prehlade i crijevne infekcije.

Prema njenim riječima, prethodne vikende obilježio je saobraćajni traumatizam u nekoliko udesa, od kojih su neki bili i sa smrtnim ishodom.

Todorovićeva, koja je odbornik u banjalučkoj skupštini, upozorila je da veliki problem građanima pravi i nestašica vode.

Ona je istakla da je potrebna solidarnost stanovništva Zalužana, kojem će u određenom periodu biti prekinuto vodosnabdijevanje, da bi se voda pustila naseljima koja je nemaju.

Todorovićeva je navela da sve raspoložive službe, koje je imenovao Štab za vanredne situacije Banjaluka, moraju građanima na vrijeme dopremati bar vodu za piće.

Ona je istakla da se, nakon što prođe ljetni period treba napraviti karta kako bi se vidjelo koja su ključna naselja koja imaju problema sa vodosnabdijevanjem, kao i ona koja se trenutno grade.

"Sam čin izgradnje i veći broj stambenih jedinica mora da prati i druga infrastruktura, kako vodovodna tako i kanalizaciona, da i oni u budućnosti ne bi imali probleme sa kojima se trenutno suočava većina Banjalučana", rekla je Todorovićeva.

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Tagovi

Dom zdravlja Banjaluka hitna pomoć vrućine Banjaluka

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