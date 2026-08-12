Ili mobilni ili volan: Zbog telefona za volanom izdato skoro 4.000 prekršajnih naloga

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izdali su od početka godine 3.826 prekršajnih naloga vozačima zbog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje.

Izvor: Shutterstock

Rekao je ovo glavni inspektor Jedinice policije za bezbjednost saobraćaja MUP-a Srpske Danko Tunić povodom početka preventivne kampanje "Ili mobilni ili volan".

Kampanja će trajati do 31. avgusta, a cilj je podizanje svijesti vozača i drugih učesnika u saobraćaju o rizicima koje sa sobom nosi korišćenje mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom.

Tunić je naveo da je za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje propisana novčana kazna od 200 do 400 KM, dok kazna u slučaju saobraćajne nezgode za koju se utvrdi da je uzrokovana upotrebom telefona iznosi od 400 do 2.000 KM.

"Osim novčane kazne, predviđena su i dva kaznena boda, kao i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do šest mjeseci. Nepropisno korišćenje mobilnog telefona može biti fatalno po samog vozača i ostale učesnike u saobraćaju", rekao je Tunić novinarima u Banjaluci.

Dodao je da su jul i avgust, prema statističkim podacima MUP-a Srpske, mjeseci u kojima se događa najveći broj saobraćajnih nezgoda.

Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske rekao je da se rizik od nastanka saobraćajne nezgode povećava četiri puta ukoliko vozač tokom vožnje koristi mobilni telefon, dok je rizik još veći prilikom pisanja i čitanja poruka i drugih aktivnosti na telefonu.

"Prema posljednjem mjerenju indikatora bezbjednosti saobraćaja, sprovedenom prošle jeseni, mobilni telefon tokom vožnje koristilo je 8,8 odsto vozača putničkih automobila u Republici Srpskoj. Kada je riječ o teškim teretnim vozilima, na području Policijske uprave Doboj prošle godine zabilježena je vrijednost indikatora od čak 22 odsto", naveo je Bošnjak.

Bošnjak je pojasnio da vozač koji pri brzini od 50 kilometara na čas samo jednu sekundu skrene pogled sa puta, pređe oko 14 metara, dok za dvije sekunde pređe oko 28 metara bez odgovarajućeg praćenja saobraćaja.

"Vozač je taj koji odlučuje da li će koristiti mobilni telefon ili upravljati vozilom i koristiti volan", rekao je Bošnjak.

Jelica Lubura iz Auto-moto saveza Republike Srpske rekla je da je korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje povećano i u Republici Srpskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta.

Ona je upozorila da mnogi vozači smatraju da mogu bezbjedno upravljati automobilom dok istovremeno pišu poruke, pretražuju društvene mreže ili koriste druge sadržaje na telefonu.

"Čak i jedna sekunda nepažnje može dovesti do posljedica u saobraćaju", istakla je Lubura.

Kampanju "Ili mobilni ili volan" sprovode Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Auto-moto savez Republike Srpske, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i sredstvima javnog informisanja.