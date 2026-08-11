Savić-Banjac o vodi, parkingu i gužvama: Banjaluku čekaju velika ulaganja, naplata parkinga nije ni prestajala

Mirna Savić-Banjac govorila o kvaru na vodovodu, staroj mreži, naplati parkinga i saobraćajnim gužvama zbog radova u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac govorila je o problemima sa vodosnabdijevanjem, naplati parkinga i saobraćajnim gužvama koje izazivaju radovi u gradu.

Kada je riječ o kvaru zbog kojeg je dio Banjaluke ostao bez vode, Savić-Banjac je rekla da su ekipe „Vodovoda“ na terenu od sinoć i da se očekuje da problem bude otklonjen tokom dana.

„Naši ljudi su na terenu od sinoć, kao i sam direktor Vodovoda. Svi kapaciteti rade na tome da se popravke odvijaju što brže. Istina je da je mreža u velikom dijelu Banjaluke stara preko 50 godina. Radi se, dakle, upravo o tom potezu gdje se i desio kvar. U toku dana, oni očekuju da će kvar biti popravljen“, rekla je Savić-Banjac.

Ona je navela da visoke temperature, povećana potrošnja i dotrajala mreža dodatno povećavaju mogućnost pucanja cijevi, zbog čega su potrebna velika ulaganja u vodovodni sistem.

Savić-Banjac je podsjetila i na projekat Tunjice 1 i 2, za koji se, kako je navela, više od dvije godine čekala podrška. Taj projekat trebalo bi da riješi dio problema sa vodosnabdijevanjem u potkozarskim selima, ali je, kako ističe, riječ samo o jednom segmentu ukupne mreže.

„Tako da je logično i slijedi da nas čekaju velika ulaganja. Mi imamo jasan plan, jasan program i tražićemo podršku za takve stvari“, rekla je ona.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Parking se nastavlja naplaćivati

Govoreći o parkingu, Savić-Banjac je naglasila da naplata nije ni prestajala, uprkos ranijim "nesuglasicama" i "pravnim pitanjima".

„Parking se plaćao sve ovo vrijeme“, rekla je Savić-Banjac, dodajući da će nova odluka Skupštine grada omogućiti nastavak postojećeg sistema.

Prema njenim riječima, "cijene parkinga ostaju iste", dok će se kazne za nepropisno parkiranje nastaviti naplaćivati u skladu sa zakonom.

Savić-Banjac je navela i da Grad planira da, nakon rješavanja svih pitanja u vezi sa preuzimanjem ZIBL-a u stopostotno vlasništvo, predloži da tom javnom preduzeću bude povjerena naplata parkinga.

Podsjetimo, gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković donio je novu odluku o upravljanju javnim parkiralištima, koja ponovo stupa na snagu objavom u Službenom glasniku BiH.

Ovakav postupak donošenja i objavljivanja odluke prethodno je bio predmet inspekcijskog nadzora. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske ranije je zatražilo od gradonačelnika Banjaluke da u roku od 30 dana stavi van snage prethodnu odluku o parkinzima, nakon što je utvrđeno da su prekršene propisane procedure.

U tom ranijem rješenju navedeno je da saglasnost Skupštine grada na cijene komunalnih usluga predstavlja zakonsku obavezu, te da činjenica da grad upravlja parkinzima ne oslobađa gradonačelnika poštovanja tog pravila. Pored nedostatka saglasnosti lokalnog parlamenta, resorno ministarstvo je kao ključni propust označilo upravo mjesto objavljivanja akta. Prema zvaničnom stavu Ministarstva uprave RS, lokalni propisi mogu stupiti na snagu isključivo nakon objavljivanja u lokalnom službenom glasilu, odnosno u Službenom glasniku Grada Banjaluka.

Banjaluka veliko gradilište

Savić-Banjac osvrnula se i na saobraćajne gužve izazvane radovima, prije svega one kod Audi servisa, navodeći da su zastoji očekivani tokom realizacije velikih infrastrukturnih projekata.

„Kada se radi, mora da bude određenih zastoja i problema“, rekla je ona.

Istakla je da za projekte postoje elaborati kojima je regulisano odvijanje saobraćaja tokom radova, ali je građane pozvala na oprez i strpljenje.

„Banjaluka je jedno veliko gradilište i to iziskuje strpljenje, međutim znamo da konačan rezultat bude zaista pozitivan“, poručila je Savić-Banjac.