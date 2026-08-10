Deveto izdanje Ćevap festa od 1. do 14. septembra u Banjaluci

Ćevap fest biće održan od 1. do 14. septembra u Parku „Mladen Stojanović“ u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Od 1. do 14. septembra, najbolje banjalučke ćevape moći ćete da degustirate u Parku „Mladen Stojanović“.

Najavili su organizatori i dodali da se lista učesnika polako zaključuje, a svi zainteresovani mogu da se uključe u prepoznatljivi gastro turistički događaj koji slavi naš najprepoznatljiviji gastro brend.

"Ostalo je još samo malo vremena za prijave, a svi zainteresovani mogu da izraze interes za učešće upitom na imejl: [email protected] ili putem privatne poruke na našoj fejsbuk stranici Ćevap festa", naveli su u saopštenju.