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Deveto izdanje Ćevap festa od 1. do 14. septembra u Banjaluci

Deveto izdanje Ćevap festa od 1. do 14. septembra u Banjaluci

Autor Haris Krhalić
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Ćevap fest biće održan od 1. do 14. septembra u Parku „Mladen Stojanović“ u Banjaluci.

10.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Od 1. do 14. septembra, najbolje banjalučke ćevape moći ćete da degustirate u Parku „Mladen Stojanović“.

Najavili su organizatori i dodali da se lista učesnika polako zaključuje, a svi zainteresovani mogu da se uključe u prepoznatljivi gastro turistički događaj koji slavi naš najprepoznatljiviji gastro brend.

"Ostalo je još samo malo vremena za prijave, a svi zainteresovani mogu da izraze interes za učešće upitom na imejl: [email protected] ili putem privatne poruke na našoj fejsbuk stranici Ćevap festa", naveli su u saopštenju.

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Ćevap fest Banjaluka

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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