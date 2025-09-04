U banjalučkom Parku Mladena Stojanovića počeo je "Ćevap fest", manifestacija koja je posvećena promociji banjalučkog ćevapa.

Zvanični promoter osmog banjalučkog ćevapa i lice koje se nalazi na logu ovog festivala, Nebojša Kuštrinović rekao je za Srnu da ovaj put gastronomsku ponudu, prati bogat kulturno-zabavni program.

On je naveo da će radno vrijeme festivala biti od 10.00 do 1.00 čas, te da se i ove godine očekuje hiljade Banjalučana i turista iz zemlje i regiona.

Istakao je da ovaj put uz ćevape idu i drugi domaći proizvodi, od zmijanjskog veza, do malih proizvođača hrane iz ovog kraja.

Vidi opis U Banjaluci počeo "Ćevap fest" – praznik banjalučkog specijaliteta (FOTO)

Banjalučki ćevap je u februaru ove godine zvanično zaštićen oznakom garantovano tradicionalnog specijaliteta (GTS), čime je osigurano očuvanje autentičnog recepta za buduće generacije, što doprinosi očuvanju bogatog kulinarskog nasljeđa Banjaluke.

Osmi "Ćevap fest" organizuje Agencija "NJu ejdž" uz podršku grada Banjaluka.

(MONDO/Srna)