Otklanjamo nedoumice: Zabrana pušenja u RS stupa na snagu u avgustu, lokali da se prilagode do februara 2027.

Izvor: Shutterstock

Jučerašnjim usvajanjem Zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Narodnoj skupštini RS, a koji predviđa potpunu zabranu pušenja u javnim zatvorenim prostorima, ostalo je nedorečeno da li sve odredbe zakona stupaju na snagu odmah ili za godinu dana.

Naime, glasanjem za prijedlog zakona u NSRS, usvojeno je i nekoliko amandmana Kluba poslanika SNSD-a, dok je odbačen niz amandmana Kluba poslanika Ujedinjene Srpske i narodnog poslanika Spomenke Stevanović (Demos). Nakon toga su se u javnosti otvorile nedoumice da li i kada počinje primjena ovog zakona, što je dovelo do različitih tumačenja.

Mondo je detaljno analizirao tek usvojeno zakonsko rješenje i otklanjamo nejasnoće.

Zabrana pušenja u javnim zatvorenim prostorima stupa na snagu 1. avgusta 2026. godine, a konačna primjena u svim ugostiteljskim objektima u Srpskoj počinje od 1. februara 2027. godine.

Praktično, kada zakon stupi na snagu u avgustu naredne godine, lokali će od tada imati rok od šest mjeseci, odnosno do 1. februara 2027. dodine da se prilagode i da postupaju po obavezama preciziranim u zakonu - da uklone pepeljare, istaknu natpise da je zabranjeno pušenje, počnu da opominju goste i drugo.

Po tome, i nadležna inspekcija bi trebalo da postupa po ovim zakonskim odredbama od 1. februara 2027. godine.

Nadalje, kada je u pitanju zabrana prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloljetnicima,te zabrana reklamiranja, promocije ali i kažnjavanje po ovom osnovu, te zakonske odredbe stupaju na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS.