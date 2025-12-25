logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otklanjamo nedoumice: Zabrana pušenja u RS stupa na snagu u avgustu, lokali da se prilagode do februara 2027. 3

Otklanjamo nedoumice: Zabrana pušenja u RS stupa na snagu u avgustu, lokali da se prilagode do februara 2027.

Autor Brankica Spasenić
3

Zabrana pušenja u javnim zatvorenim prostorima stupa na snagu 1. avgusta 2026. godine, a konačna primjena u svim ugostiteljskim objektima u Srpskoj počinje od 1. februara 2027. godine.

zabranjeno pušenje Izvor: Shutterstock

Jučerašnjim usvajanjem Zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Narodnoj skupštini RS, a koji predviđa potpunu zabranu pušenja u javnim zatvorenim prostorima, ostalo je nedorečeno da li sve odredbe zakona stupaju na snagu odmah ili za godinu dana.

Naime, glasanjem za prijedlog zakona u NSRS, usvojeno je i nekoliko amandmana Kluba poslanika SNSD-a, dok je odbačen niz amandmana Kluba poslanika Ujedinjene Srpske i narodnog poslanika Spomenke Stevanović (Demos). Nakon toga su se u javnosti otvorile nedoumice da li i kada počinje primjena ovog zakona, što je dovelo do različitih tumačenja.

Mondo je detaljno analizirao tek usvojeno zakonsko rješenje i otklanjamo nejasnoće.

Zabrana pušenja u javnim zatvorenim prostorima stupa na snagu 1. avgusta 2026. godine, a konačna primjena u svim ugostiteljskim objektima u Srpskoj počinje od 1. februara 2027. godine.

Praktično, kada zakon stupi na snagu u avgustu naredne godine, lokali će od tada imati rok od šest mjeseci, odnosno do 1. februara 2027. dodine da se prilagode i da postupaju po obavezama preciziranim u zakonu - da uklone pepeljare, istaknu natpise da je zabranjeno pušenje, počnu da opominju goste i drugo.

Po tome, i nadležna inspekcija bi trebalo da postupa po ovim zakonskim odredbama od 1. februara 2027. godine.

Nadalje, kada je u pitanju zabrana prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloljetnicima,te zabrana reklamiranja, promocije ali i kažnjavanje po ovom osnovu, te zakonske odredbe stupaju na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pušenje zakon zabrana Republika Srpska NSRS

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Rosulje BL

Nadam se da će u Banjoj Luci biti early-adopter kafana u avgustu 2026. Što se tiče mene i mog društva u kojem niko ne puši, imaju redovne mušterije odmah u startu. Svaka kafana u kojoj se ne puši, pa i ona sa lošim ambijentom i namrgođenim konobarima je bolja od bilo koje u kojoj se puši.

Joj

80% ljudi u svakoj kafani pusi cigare. Ja prvi necu piti kafu ili bilo sta drugo ako necu moci uz to da zapalim cigaretu. Cisto sumnjam da ce ovaj zakon uspjeti da zazivi kad stupi na snagu jer nece samo vlasnici lokala da protestuju nego i narod. Gdje tu demokratija da potrebe manjine prevladava nad potrebama vecine!

NemanjaBL

Zašto jednostavno niste zaokružili na 2040 ?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ