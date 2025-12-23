logo
Zakon o zabrani pušenja u RS izazvao raspravu u NSRS kao nikad do sada: Ispada da su pušači najveće zlo?!

Autor Brankica Spasenić
Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih prozivoda za pušenje u RS, a koji predviđa potpunu zabranu pušenja u zatvorenim prostorima, izazvao je burnu raspravu u Narodnoj skupštini RS kao rijetko koji do sada.

Rasprava u NSRS oko zabrane pušenja Izvor: Stefan Stojanović

Naime, u Nacrtu zakona se navodilo da ugostitelji treba da prilagode namjenski zatvoreni prostor, sa posebnom ventilacijom kojom se obezbjeđuje zaštita nepušača od izloženosti duvanskom dimu, ali je tokom javne rasprave Udruženje poslodavaca turizma i RS (HORECA) izrazilo spremnost da primijeni nultu toleranciju za pušenje u ugostiteljskim objektima, umjesto da se ispunjavaju dodatni uslovi.

Njihova incijativa je uvrštena u prijedlog zakona, o kojem bi se trebalo glasati.

Poslanici u NSRS koji su pušači, očekivano, oštro su kritikovali ovakvo zakonsko rješenje, dok ga je dio poslanika nepušača mahom opravdavao.

Uloženo je i više amandmana, među kojima su najveću pažnju izazvali amandmani Spomenke Stevanović (DEMOS), a u kojem se navodi da je pušenje dozvoljeno na aerodromu u posebnom prostoru, zatim u posebnim prostorijama za smještaj gostiju ili objekata u kojima se služi hrana.

"U objektu u kojem se isključivo poslužuje piće, vlasnik može prostor odrediti pušačkim" , dodaje se u amandmanu, a precizirano je i adaptiranje posebnih prostorija za pušenje i osiguravanje zaštite za nepušače.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić (Ujedinjena Srpska) se nada da će se naći srednje rješenje.

"Uvijek sam za evoluciju, a ne revoluciju", kazao je Stevandić.

Dodao je da je zakon potreban i da se od nečega mora početi, a primijetio je da se odavno nije desilo da se ovoliko poslanika uključilo u raspravu o nekom zakonu u NSRS.

"Lično sam nepušač ali ne želim da diskriminišem pušače", istakao je Stevandić.

I Bojan Kresojević (PDP) je naveo da je on nepušač, ali da ne treba dozvoliti da se veliki dio građana pušača izloži diskriminaciji.

Govoreći o štetnosti i negativnim efektima na pojedinca i društvo, Kresojević je dodao da veći rizik predstavljaju igre na sreću i alkohol.

Potpredsjednica NSRS Anja Ljubojević (SNSD) smatra da je spomenuti prijedlog zakona "ozbiljna greška".

"Ne može cigareta i duvan, ali može grijana i snus. Mislim da na ovo dosta utiču lobi grupe i da nema veze sa zdravljem. Ovdje ispade kao da je pušač ratni zločinac i cigarete najveće zlo", rekla je Ljubojević.

Ocijenila je da su neke stvari u zakonu previše stroge i rigidne.

"Poštujem ideju ali treba dati malo više prostora za prava pušača i da nismo diskriminisani", kazala je Ljubojević.

NemanjaBL

Pa i jesu najveće zlo. Neka ....e sebi.

