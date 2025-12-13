Ugostitelji iz „Horeke“ podržali zabranu pušenja, kaznu da plaća pušač

Udruženje poslodavaca turizma i ugostiteljstva "Horeka" Republike Srpske zalaže se za zabranu pušenja u svim ugostiteljskim objektima i da kaznu isključivo plaća pušač, rekao je Srni predsjednik Udruženja Dalibor Šajić.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Mi ćemo ispoštovati svoje obaveze definisane zakonom, vidno istaći da je zabranjeno pišenje, ukloniti pepeljare. Međutim, odgovornost je na konzumentu, odnosno neće se sankcionisati poslodavac ili konobar već fizičko lice koje krši zakon. To smo tražili i uvršteno je u prijedlog zakona", rekao je Šajić.

Prema njegovim riječima, to će biti ravnopravno prema svima i onda se neće moći pušiti u kafiću, kafani, restorani, noćnom klubu, sportskom centru...

"Biće svima podjednako, ljudi će izlaziti napolje i pušiti, kao što to rade u čitavoj Evropi", rekao je Šajić komentarišući Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

On je istakao da je Udruženje podržalo predloženo zakonsko rješenje, navodeći da se takva rješenja primjenjuju svuda u svijetu.

Ne očekuje da će zabrana pušenja uticati na pad poslovanja.

"Ne idu ljudi u kafane da puše, već da konzumiraju nešto", rekao je Šajić.

Predsjednik Udruženja "Glas ugostitelja" Gradiška i predstavnik Udruženja "Horeka" za Potkozarje Vladan Šurlan naveo je da nije saglasan sa zvaničnim stavom "Horeke" o ovom pitanju.

"Stav većine ugostitelja koji nisu u `Horeki` je da ne podržavamo prijedlog zakona takav kakav jeste. Slažemo se da treba da se uvede zabrana pušenja, ali mjere nisu dobro osmišljene, rigidne su, represivne i to je mač sa dvije oštrice", rekao je Šurlan.

On smatra da je preložena kazna za pušenje do 2.000 KM previsoka, te naveo primjer da je za kazna za prekršaj u saobraćaju, mnogo teži oblik prekršaja, mnogo manja u odnosu na kaznu koju će neko da plati u kafiću zato što je zapalio cigaretu.

Šurlan smatra da je potrebno postepeno provoditi novi zakon kako bi se promijenile navike potrošača.

"Ako krenemo isuviše oštro, to se može odraziti jako loše na poslodavce i samu ugostiteljsku granu", rekao je Šurlan.

Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje trebalo bi da se nađe pred narodnim poslanicima na redovnoj sjednici Narodne skupštine Srpske u utorak, 16. decembra.