Manjača dobija ski park, ne ski-centar: Skromniji projekat od najavljivanog

Iako je godinama najavljivan ski-centar, na Manjači se otvara ski park sa jednom stazom i trenažnim karakterom, znatno skromniji od ranijih obećanja.

Izvor: RTRS/screenshot

Iako je godinama najavljivan kao ozbiljan ski-centar koji bi Manjaču pozicionirao na zimsku turističku mapu Republike Srpske, nadomak Banjaluke sutra će biti otvoren znatno skromniji sadržaj – Ski park Manjača.

Umjesto infrastrukturno razvijenog centra sa više staza, pratećim objektima i kapacitetima za masovniji turizam, posjetiocima će biti ponuđen trenažni ski-park sa jednom stazom dužine 110 metara, ski-liftom i vještačkim osnježavanjem, što je znatno ispod očekivanja stvorenih prethodnih godina.

Ipak, iz Turističko-rekreativnog centra Manjača poručuju da je riječ o "početku nove ere".

Direktor Miroslav Mišković ističe da je projekat zamišljen kao nastavak aktivnosti koje su započete 2020. godine, prvenstveno u segmentu ljetnog turizma.

"Ovo nije klasičan ski-centar, već trenažni ski-park. Cilj je da se na Manjači tokom cijele godine nude različiti sadržaji", rekao je Mišković za rtrs, naglašavajući da je fokus stavljen na školu skijanja i rad sa djecom i mladima.

Prema njegovim riječima, ideja je da Manjača posluži kao poligon za osnovnu obuku, a ne kao destinacija koja bi mogla parirati postojećim planinskim centrima u regionu.

"Mi nismo konkurencija nikome. Mi smo odskočna daska", poručuje Mišković, dodajući da je obezbijeđen i ski-rental, kao i mašina za pripremu staze koja omogućava i nordijsko skijanje.

Ovakav koncept, međutim, dodatno potvrđuje da su ranije ambiciozne najave o izgradnji ski-centra na Manjači, o čemu se govorilo godinama, ostale nerealizovane. Javnost je, umjesto ozbiljnog zimskog kompleksa, dobila projekat ograničenog dometa, čiji se potencijal prvenstveno oslanja na lokalne posjetioce i edukativnu ulogu.

Mišković naglašava da je prednost lokacije blizina jezera Manjača, koje omogućava produženu sezonu zahvaljujući sistemu za osnježavanje, te podsjeća da je Manjača specifična po tome što se ljeti može skijati na vodi, a zimi na snijegu.

Uz ski-park, najavljeno je i buduće uređenje klizališta, adrenalinskog parka za djecu i dodatnih sadržaja u okviru projekta "Manjača 365", koji bi, prema najavama, trebalo da zaokruži ponudu za sva četiri godišnja doba.

Zvanično otvaranje Ski parka Manjača zakazano je za sutra u 10 časova, uz besplatan ski-pas za sve posjetioce. Ostaje, međutim, pitanje da li će ovaj projekat dugoročno ispuniti očekivanja koja su godinama građena oko ideje ski-centra na Manjači – ili će ostati tek simbol kompromisa između ambicija i realnosti.