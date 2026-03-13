Lukašenko prijeti NATO i Ukrajini: "Ne kažem da ćemo upotrebiti 'Orešnik', ali..."

Bjelorusija preti NATO paktu da će upotrebiti "Orešnik" ako bude napadnuta.

Izvor: Pavel Bednyakov / Sputnik / Profimedia

Bjelorusija je zaprijetila NATO članicama da će upotrebiti moćni projektil "Orešnik" ako bude napadnuta, piše "Kijev Post". Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je spreman da upotrijebi ovo moćno oružje protiv Ukrajine ili NATO, ako bude bilo potrebe za tim.

Rusija je, inače, ranije rasporedila "Orešnik" projektile u Bjelorusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je to ocijenio kao "predstavu".

"Lukašenko ne bi trebalo da se igra jer će poslije takvih poteza Rusi dovesti 'Orešnik' na bjelorusku teritoriju čak i bez konsultacija sa njim", rekao je Zelenski.

Lukašenko je ocijenio tu izjavu Zelenskog kao "besmislicu". Odgovorio je da Bjelorusija ne planira nikoga da napadne, ali da će se braniti u slučaju napada.

"Ne kažem da ćemo sutra gađati Viljnus, Varšavu ili Kijev tim 'Orešnikom'. Bože me sačuvaj, ali to nije naš zadatak", kazao je Lukašenko.

