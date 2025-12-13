logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lukašenko pomilovao 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija

Lukašenko pomilovao 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija na bjeloruski kalijum, saopšteno je iz njegove administracije.

Lukašenko pomilovao 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pomilovani su iz različitih zemalja osuđeni zbog zločina, uključujući špijunažu, terorizam i ekstremizam, navedeno je u saopštenju objavljenom na "Telegramu".

Među pomilovanima je i nobelovac Ales Bjaljacki.

On je bio osuđen na 10 godina zbog šverca i finansiranja aktivnosti koje grubo narušavaju javni red.

Bjaljacki je bio jedan od tri dobitnika Nobelove nagrade za mir 2022, a uhapšen je 2021. poslije masovnih protesta izazvanih, kako bjeloruska opozicija tvrdi, krađom na predsjedničkim izborima. 

Tagovi

Bjelorusija Aleksandar Lukašenko pomilovanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ