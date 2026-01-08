logo
Skoro svaki treći Nijemac brine zbog povećanja cijena: Najviše ih muče troškovi života koji se ne mogu zaobići

Skoro svaki treći Nijemac brine zbog povećanja cijena: Najviše ih muče troškovi života koji se ne mogu zaobići

Izvor Eupravozato
0

Oko 68 odsto od 1.000 ispitanika u anketi Forsea reklo je da su primijetili najveće povećanje cijena prilikom kupovine hrane, a 16 odsto je izdvojilo više cijene energije.

Skoro svaki treći Nijemac brine zbog povećanja cijena: Najviše ih muče troškovi života koji se ne mogu zaobići Izvor: Shuterrstock

Oko 60 odsto Nijemaca je zabrinuto zbog viših troškova života, a cijena hrane je glavni uzrok njihove glavobolje, prema anketi objavljenoj u utorak.

Oko 68 odsto od 1.000 ispitanika u anketi Forsea reklo je da su primijetili najveće povećanje cijena prilikom kupovine hrane, a 16 odsto je izdvojilo više cijene energije.

Oko 11 odsto ispitanika žalilo se na veće troškove zdravstvene zaštite, a četiri odsto je reklo da su troškovi prevoza najviše porasli, prema anketi koju je naručilo Udruženje njemačkih potrošačkih organizacija (vzbv) i sprovedenoj u novembru prošle godine.

Oko 42 odsto ispitanika je reklo da ih ne uznemiravaju viši troškovi života ili da nisu posebno zabrinuti zbog toga.

Ekonomisti procjenjuju da je inflacija u Njemačkoj u 2025. godini bila nešto više od dva odsto u prosjeku, jer su cijene nastavile da rastu, posebno u sektoru usluga. Cijene hrane su značajno usporile, ali su mnogi proizvodi znatno skuplji nego što su bili pre pandemije koronavirusa, napominje novinska agencija DPA.

Preliminarni proračuni statističkog zavoda Destatis pokazuju da su cijene hrane bile skuplje za 0,8 odsto u decembru nego u istom mjesecu 2024. godine. U novembru su bile skuplje za 1,2 odsto. Usluge su, s druge strane, porasle za 3,5 odsto, kao i u novembru i oktobru.

(EUpravo zato)

