Čak je i srebro postalo preskupo: Njemačka obustavila izdavanje kolekcionarskih kovanica

Njemačko Ministarstvo finansija obustavilo je izdavanje dvije srebrne kovanice nakon što je nagli rijast cijene metala učinio njihovu proizvodnju neisplativom. Odluka predstavlja oprezan zastoj u višedecenijskoj tradiciji koja slavi njemačku kulturu i inovativnost.

Izvor: Reynaldo Graca Lopes/Shutterstock

Njemačke omiljene srebrne kolekcionarske kovanice našle su se, tako reći, u egzistencijalnoj krizi.

Bundesbanka je potvrdila da su dve planirane serije, kovanica od 25 i 20 evra, odložene po nalogu Ministarstva finansija zbog drastičnog poskupljenja srebra.

Prva, čije je izdavanje bilo planirano za novembar, prikazuje "Sveta tri kralja" (Heilige Drei Könige), dok je druga, koja je trebalo da bude puštena u januaru, posvećena "125 godina Vuppertalske viseće željeznice" (125 Jahre Wuppertaler Schwebebahn), simbolu njemačkog inženjeringa.

Iako je rast cijene srebra bio blaži nego kod zlata, metal je postao toliko skup da njegova vrijednost u svakoj kovanici sada premašuje njen nominalni iznos.

Od januara, cena ovog plemenitog metala porasla je za oko 65 odsto. To je djelimično posljedica povećane potražnje za "sigurnim utočištima" u vrijeme geopolitičkih tenzija, ali i sve većih industrijskih potreba, jer se srebro koristi u brojnim tehnološkim oblastima zahvaljujući visokoj električnoj provodljivosti.

Ne odustaju skroz

Iako su kolekcionarske kovanice zakonsko sredstvo plaćanja, one se ne koriste u svakodnevnim transakcijama niti su u opticaju. Umjesto toga, prodaju se po cijeni nešto višoj od nominalne, čime država ostvaruje prihod, takozvanu seigniorage dobit. Kada cijena srebra naglo poraste, taj prihod praktično nestaje.

Ova odluka ne znači da Njemačka potpuno odustaje od svojih prepoznatljivih srebrnjaka. Ministarstvo finansija navodi da su buduća izdanja i dalje u planu, uključujući kovanicu od 25 evra u čast Elizabet Švarcaupt, prve žene u njemačkoj vladi, kao i onu koja obijležava 150 godina Vajmarskog festivala Riharda Vagnera.

Zvaničnici trenutno razmatraju da li bi promjena metalne legure mogla da smanji gubitke u proizvodnji.

Njemačka je jedna od rijetkih zemalja evrozone koja i dalje izdaje srebrne kovanice sa zakonskom snagom.

Svaka komemorativna kovanica priča ponešto o nemačkoj kulturi, istoriji i izumima, i smatra se svojevrsnim "džepnim izdanjem" nacionalnog muzeja. Među ranijim izdanjima našle su se kovanice posvećene Geteu, Albertu Ajnštajnu i papi Benediktu XVI.

Privremeni prekid izdavanja pokazuje koliko kolebanja na svjetskim tržištima sirovina mogu uzdrmati čak i dugogodišnje tradicije.

(EUpravo zato)