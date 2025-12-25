"Zavjera je tu": Dodik tvrdi da CIK selektivno proglašava birače kriminalcima

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je nevjerovatno da je Centralna izborna komisija BiH poništila izbore na glasačkim mjestima na kojima uopšte nije obavljeno kontrolno brojanje.

Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

"Koga oni prave budalama? Samo je na tri mjesta u cijeloj Republici Srpskoj bilo primjedbi na izborni dan. Oni su imenova glasačke odbore, nismo mi", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka lidera stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Dodik je ponovio da je koalicija učvrstila svoje jedinstvo, te da odbacuje sve unutrašnje nesporazume koje ima na nižim nivoima vlasti.

"Idemo jedinstveno. Sve i jedan imenovani član u ime ovih partija biće zadužen da bude na terenu u ovih 136 biračkih mjesta i onda ćemo se sastati da vidimo ko je uradio posao, a ko nije", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da se CIK grdno prevario s ovom odlukom, te da će se na dan kada budu završeni izbori to i saznati.

"Zavjera je tu. Ne mogu da vjerujem da samo na ovim glasačkim mjestima i u ovim opštinama postoje Srbi koji su kriminalci i lopovi, a da oni koji glasaju za njihovog kandidata to nisu", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da kandidat opozicije ima 200.000 galsova, ali da ne mogu da prijeđu preko toga.

"Mi znamo kako naši ljudi glasaju. Mnogi od njih nisu izašli na izbore jer ne mogu da podnesu da sam ja razriješen, jedni iz nekih svojih ličnih razloga. Ali, izašlo je dovoljno da mi pobijedimo", istakao je Dodik.

Dodik je pozvao građane da masovno izađu na izvore.

"Pozivam i njihove glasače da izađu na izbore. Pozivam i da se posebno kontroliše dan izvora i da jednom stavimo tačku na to. Nemoguće je da se sve zapisnike u Zvorniku, Doboju, Bratuncu i ostalim jestima potpisali predstavnici SDS-sa i PDP-a i time rekli da je sve u radu, a sad u CIK-u tvrde da nije u redu. Na osnovu čega", upitao je Dodik.

On je podsjetio da su u izbornoj noći predstavnici opozicije počeli da govore o ovim mjestima, čim su vidjeli da na njima ubjedljivo gube.

"Mi nismo rekli da su građani Banjaluke lopovi i krimilaci, iako smo izgubili 14.000 razlike. Poštujemo njihovu volju", rekao je Dodik.