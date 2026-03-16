"Mi gradimo, dok drugi razgrađuju": Cvijanovićeva podržala Minića za novu Vladu RS

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je premijeru Savi Miniću za to što je spreman da još jednom dokaže da su institucije Srpske sposobne da se odbrane od svih političkih manipulacija i zloupotreba sistema sa kojima je Srpska suočena u okviru BiH.

Cvijanovićeva je istakla da su i prethodne vlade koje je vodio premijer Savo Minić bile legalne.

"Mi kao Republika Srpska idemo dalje. Odgovorićemo spremno na svaki izazov i političku hajku koju je pokrenuo Kristijan Šmit u saradnji sa sarajevskim političkim strukturama kontaminirajući cjelokupan ustavni život BiH. Mi gradimo, dok drugi razgrađuju. Živjela Republika Srpska!", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da je podnio ostavku i da će biti izabrana nova Vlada Srpske.

"Konsultovao sam se sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom koji je rekao da će me predložiti za mandatara i da Vlada u ovom sastavu ima podršku", rekao je Minić na konferenciji za novinare.