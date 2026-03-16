Vlada RS dobija premijera po treći put u šest mjeseci: Minić kao serijski mandatarski slučaj

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić napravio je politički presedan u Republici Srpskoj jer će, nakon najnovijih političkih poteza, treći put u posljednjih šest mjeseci biti imenovan na funkciju premijera.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Politička saga započela je 18. avgusta 2025. godine kada je tadašnji premijer Radovan Višković podnio ostavku. Samo nekoliko dana kasnije, 24. avgusta, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kojem je u tom trenutku već bio oduzet mandat predsjednika Republike Srpske nakon pravosnažne presude, imenovao je Minića za mandatara za sastav nove vlade.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Nakon toga, Narodna skupština Republike Srpske je 2. septembra prošle godine prvi put izabrala Minića za premijera.

Međutim, njegovo imenovanje ubrzo je postalo predmet političkih i pravnih sporova, jer je osporavano da mandatara može predložiti osoba koja u tom trenutku nije bila zvanični predsjednik Republike Srpske.

Zbog tih osporavanja, procedura je ponovljena početkom ove godine. Polovinom januara Minić je drugi put imenovan za predsjednika Vlade RS, a mandat mu je tada dodijelila v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić.

Ni to imenovanje nije prošlo bez kontroverzi, jer je i tada dovođeno u pitanje da li vršilac dužnosti predsjednika može imenovati mandatara za sastav vlade.

Zbog toga je Minić danas ponovo podnio ostavku, kako bi se cijeli postupak ponovio i otklonile pravne dileme, što će rezultirati njegovim trećim imenovanjem za premijera u periodu kraćem od šest mjeseci.

„Obavio sam razgovor i sa predstavnicima političkih partija koje čine većinu u Srpskoj i dobio sam njihovu podršku. Sve vrijeme smo imali problem da oni koji ne žele dobro Republici Srpskoj dovode u pitanje legalnost i legitimitet Vlade RS. Ona je uvijek bila legalna, i prvi put“, rekao je Minić.

Time je Minić postao prvi političar u Republici Srpskoj koji će tri puta biti imenovan na funkciju predsjednika Vlade u tako kratkom vremenskom razmaku.