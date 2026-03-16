Vlada RS dobija premijera po treći put u šest mjeseci: Minić kao serijski mandatarski slučaj

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić napravio je politički presedan u Republici Srpskoj jer će, nakon najnovijih političkih poteza, treći put u posljednjih šest mjeseci biti imenovan na funkciju premijera.
Politička saga započela je 18. avgusta 2025. godine kada je tadašnji premijer Radovan Višković podnio ostavku. Samo nekoliko dana kasnije, 24. avgusta, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kojem je u tom trenutku već bio oduzet mandat predsjednika Republike Srpske nakon pravosnažne presude, imenovao je Minića za mandatara za sastav nove vlade.
Nakon toga, Narodna skupština Republike Srpske je 2. septembra prošle godine prvi put izabrala Minića za premijera.
Međutim, njegovo imenovanje ubrzo je postalo predmet političkih i pravnih sporova, jer je osporavano da mandatara može predložiti osoba koja u tom trenutku nije bila zvanični predsjednik Republike Srpske.
Zbog tih osporavanja, procedura je ponovljena početkom ove godine. Polovinom januara Minić je drugi put imenovan za predsjednika Vlade RS, a mandat mu je tada dodijelila v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić.
Ni to imenovanje nije prošlo bez kontroverzi, jer je i tada dovođeno u pitanje da li vršilac dužnosti predsjednika može imenovati mandatara za sastav vlade.
Zbog toga je Minić danas ponovo podnio ostavku, kako bi se cijeli postupak ponovio i otklonile pravne dileme, što će rezultirati njegovim trećim imenovanjem za premijera u periodu kraćem od šest mjeseci.
„Obavio sam razgovor i sa predstavnicima političkih partija koje čine većinu u Srpskoj i dobio sam njihovu podršku. Sve vrijeme smo imali problem da oni koji ne žele dobro Republici Srpskoj dovode u pitanje legalnost i legitimitet Vlade RS. Ona je uvijek bila legalna, i prvi put“, rekao je Minić.
Time je Minić postao prvi političar u Republici Srpskoj koji će tri puta biti imenovan na funkciju predsjednika Vlade u tako kratkom vremenskom razmaku.