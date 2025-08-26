Minić nakon konsultacija sa koalicionim partnerima : Očekujem da nova Vlada RS bude izabrana naredne srijede

Mandatar Repbulike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da bi u petak, 29. avgusta, trebalo da zatraži zakazivanje sjednice Narodne skupštine o izboru nove vlade.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Očekujem da sjednica Narodne skupštine Repbulike Srpske o izboru nov vlade bude u narednu srijedu", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon konsultacija sa predstavnicima političkih partija.

On je istakao da je prvi dan konsultacija sa partijama koje čine vlast u Republici Srpskoj prošao u izuzetno korektnoj i dobroj atmosferi.

"Osjetila se energija koju sam očekivao. Izazov je biti mandatar, a najvažnija je podrška koalicionih partnera za sve što će biti sadržano u ekspozeu i za ono o čemu je govorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik", rekao je Minić.

On kaže da će biti utvrđeni termini i dinamiku rada nove vlade.

"Kada je riječ o štednji svih novoređenih u Republici Srpskoj biće i fond za alimentaciju, govorićemo i o javnim preduzećima. Godina nije rok gdje može biti dugoročne politika, ali sam siguran da će biti značajnih promjena", rekao je Minić.

On je istakao da na konsultacijama sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija nije razgovarao o personalnim riješenjima za ministre u novoj vladi, ali da će svakako birati kadar koji će moći da izdrži zahtjevan tempo rada u narednih godinu dana.

"Koalicija predlaže personalno ko će biti ministar", istakao je Minić.

On je najavio da će sjednice Vlade Republike Srpske biti održavane širom Srpske i da će ministri više izlaziti na teren.

"Nismo bili među narodom onoliko koliko narod zaslužuje", istakao je Minić.

Ideja je, kako je rekao, da se pravi koncentraciona vlada i da u nju uđe što više političkih partija iz Srpske.

Minić je naveo da najavljeni ulazak Socijalističke partije Srpske u novu vladu Republike Srpske ne znači izbacivanje ikog od predstavnika stranaka koje su zastupljene u prethodnoj.

"Ukoliko se pojavi još neko u svakom slučaju je dobrodošao, ali ulazak SPS u Vladu Republike Srpske ne znači izbacivanje nikoga. Naprotiv, pravimo koncentracionu vladu", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon konsultacija sa predstavnicima političkih partija u Srpskoj.

Minić je dodao da republičke institucije rade svoj posao, dok političari u Sarajevu sve to pokušavaju da blate i uruše, te da im se, nažalost, pridružila i opozicija iz Republike Srpske.

"Ja sam po struci pravnik i znam da je sve ovo u zakonskim normama i mislim da se trebamo baviti mnogo bitnijm stvarima nego njihovim spekulacijama", poručio je Minić.

SRNA