Obezbjeđenje u hrvatskim školama: Biće obučeni, ali ne i naoružani, plata skoto 1.500 evra

U mnogim školama u Hrvatskoj od drugog polugodišta ove školske godine biće angažovani radnici obezbjeđenja.

Obezbjeđenje u školama neće koristiti vatreno oružje, već će se oslanjati na fizičku snagu i opremu poput sprejeva, palice i lisica.

Svi kandidati moraju proći posebnu obuku, koja je već počela, a obuhvata osnove samoodbrane.

Poseban akcenat se stavlja i na psihološke vježbe koje se zasnivaju na stvarnim situacijama iz školskog okruženja, prenose hrvatski mediji.

Među polaznicima ima onih koji već rade u školama, ali i nezaposlenih koji su u ovom programu vidjeli priliku budući da je bruto plata 1.436 evra.

Praktična nastava za kandidate traje 60 sati, a instruktori ističu da su polaznici vrlo dobro savladali sve zadatke.

U decembru 2024. došlo je do napada u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu, kada je 19-godišnjak, bivši učenik te škole, ušao unutra i ubio jednog sedmogodišnjeg učenika te ozbiljno povrijedio učiteljicu i još troje djece. Taj događaj je snažno uznemirio javnost i institucije.

Nakon tragedije Ministarstvo nauke i obrazovanja donijelo je novi Protokol za bezbjednost u školama kojim se nastoji pojačati kontrola ulaza i boravka u školama. Protokol podrazumijeva da se škole se zaključavaju tokom radnog vremena; ulaz se kontroliše identifikovanjem posjetilaca i najavama posjeta; učenici ne mogu napuštati prostor škole tokom odmora bez nadzora.

Kao kratkoročno, hitno rješenje da se odmah poveća nivo sigurnosti, gradovi poput Zagreba su odlučili angažovati profesionalne radnike obezbjeđenja na ulazima svih škola - posebno u osnovnim školama - kako bi se kontrolisao ulazak i spriječili eventualni incidenti. To je jedna od prvih konkretnih mjera uvedenih pred početak drugog polugodišta.

