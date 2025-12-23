Maksimalna kazna: Mladić osuđen na 50 godina zatvora zbog ubistva djeteta u zagrebačkoj školi

Osuđen za teško ubistvo djeteta u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Sudsko veće Županijskog suda u Zagrebu objavilo je nepravosnužnu presudu L. M. (20), optuženom za teško ubistvo deteta u Osnovnoj školi Prečko u decembru prošle godine, kao i četiri teška ubistva u pokušaju i 50 krivičnih djela povrede prava djeteta.

Ubica iz Prečkog dobio je ukupno 50 godina zatvora, 30 godina za ubistvo dječaka, 22 godine za pokušaj teškog ubistva djece i učiteljice i po dvije godine za povredu prava još 50 djece.

Advokat porodice, Krešimir Škarica, rekao je:

"Presuda je očekivana, da bar ima više takvih sudija, sve je detaljno obrazložila. Visina kazne je očekivana. On je tražio na prošlom ročištu da ga se ne dovodi ovdje, sud je to poštovao. Ovaj slučaj je pokazao sve anomalije sistema, u ovom postupku nema ni poraženih ni pobjednika".

Objava presude bila je zatvorena za javnost. Sutkinja je prvo presudu saopštila strankama u postupku i porodicama, a potom ukratko i medijima.

Ova odluka donijeta je radi zaštite djece žrtava postupka, u skladu sa Zakonom o sudovima za maloljetnike. Okrivljeni je zatražio da ne bude doveden na objavu presude i nije bio obavezan da prisustvuje.

Na sud su došli roditelji djece i njihovi advokati

Optužnica Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu tereti 20-godišnjaka da je 20. decembra prošle godine, tokom nastave, došao u školu sa unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i zaposlene, svjestan da se radi o djeci koja se ne mogu fizički odbraniti.

On je u prostorijama škole nožem napao učiteljicu i djecu, jedno dijete je smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece teško povređeni. Napad se dogodio pred desetak učenika.

Tužilaštvo je predložilo produženje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela i zbog teških okolnosti izvršenja krivičnog djela.

Bivši učenik OŠ Prečko, nakon napada, pobjegao je u obližnji Dom zdravlja gdje je pokušao samoubistvo. Zbog tragedije, narednog dana u cijeloj Hrvatskoj bio je dan žalosti, a ministar prosvete Radovan Fuchs najavio je obavezno zaključavanje škola.

