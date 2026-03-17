Teške povrede nakon udesa: Kritično stanje pješaka iz Laktaša, priključen na aparate u UKC-u

Pješak iz Laktaša V.Ć, koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u tom gradu, priključen je na aparate za mehaničku ventilaciju i sve dalje prognoze su neizvjesne, rečeno je Srni u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

U UKC-u navode da je ovo lice primljeno sa teškim povredama i hospitalizovano u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje.

Iz Policijske uprave Banjaluka ranije je saopšteno da je u nezgodi u kojoj je povrijeđen pješak V.Ć. učestvovalo i vozilo "be-em-ve" kojim je upravljalo lice Ž.T iz Srpca.