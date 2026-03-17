Pješak teško povrijeđen u Laktašima: Upućen je na UKC RS

Pješak iz Laktaša čiji su inicijali V.Ć. teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u ovom gradu i medicinski je zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

U nezgodi je učestvovalo i putničko vozilo marke "BMW" kojim je upravljalo lice iz Srpca čiji su inicijali Ž.T, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Banjalučka policija uhapsila je lice S.S. iz ovog grada nakon što su kod njega pronašli marihuanu.

O ovom slučaju je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Kotor Varošu.