Uhapšen muškarac iz Gradiške: Napao policajca prilikom intervencije zbog nasilja u porodici

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su 14. marta G.M. iz Gradiške zbog sumnje da je počinio krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Policija je intervenisala po prijavi nasilja u porodici, a tom prilikom osumnjičeni je pružao aktivan otpor i pokušao da spriječi policijske službenike u obavljanju službenih radnji.

"Tokom intervencije G.M. je fizički napao policajce, pri čemu je jedan policijski službenik zadobio tjelesne povrede. Alkotestiranjem je utvrđeno da je osumnjičeni imao 1,26 promila alkohola u organizmu, dok je testiranjem na prisustvo opojnih droga potvrđeno prisustvo THC-a", saopšteno je iz banjalučke policije.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji će odlučiti o daljim koracima u ovom slučaju.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

