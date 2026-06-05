logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova velika razmjena ratnih zarobljenika Rusije i Ukrajine: Oslobođeno je po 185 vojnika sa obe strane

Nova velika razmjena ratnih zarobljenika Rusije i Ukrajine: Oslobođeno je po 185 vojnika sa obe strane

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Uz posredovanje UAE, Rusija i Ukrajina razmijenile su po 185 ratnih zarobljenika. Oslobođeni ruski vojnici trenutno su u Bjelorusiji, gdje im se pruža neophodna medicinska pomoć.

razmjena zarobljenika između ukrajine i rusije Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Rusija je vratila 185 ratnih zarobljenika sa teritorije pod kontrolom režima u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, pišu RIA novosti.

"U zamjenu, prebačeno je 185 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga", izvijestili su.

Trenutno se nalaze u Bjelorusiji, gde sa njima radi ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova. Pošto im se pruži psihološka i medicinska pomoć, vojnici će biti prevezeni u Rusiju. Dalje će se liječiti i rehabilitovati u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane.

Ujedinjeni Arapski Emirati su pružili humanitarne posredničke napore tokom razmjene.

Prethodna razmjena zarobljenika održana je 15. maja po formuli 205 za 205.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina Rusija razmjena zarobljenika

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ