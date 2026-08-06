Mještani Dragočaja blokirali magistralni put i poslali jasnu poruku: "Na 40 stepeni nemamo vode"

Mještani Dragočaja blokirali magistralni put Banjaluka-Prijedor zbog problema sa vodosnabdijevanjem i zahtijevaju hitno rješenje.

Izvor: RTRS

Protestom žele poslati jasnu poruku da više ne žele čekati rješenje problema koji traje od početka ljeta.

“Ovo nije prvi put da imamo neuredno vodosnabdjevanje. Ovo se dešava godinama i situacija je nepodnošljiva. Ljudi se bore za preživljavanje. Ima mnogo bolesnih koji sada nemaju adekvatne uslove za higijenu”, rekao je mještanin Dragočaja, te dodao da nadležni samo šminkaju grad, a ne bave se osnovnim i bitnim problemima, pišu Nezavisne novine.

“Ovdje se postavlja pitanje ko će nadoknaditi štetu ovim ljudima, kako materijalnu, tako nematerijalnu”, naveo je on.

Kako dodaje ako se ne riješi ovo pitanje do 15. avgusta, spremni su na radikalnije proteste, a ne samo blokiranje ceste, a kako se gradske vlasti ne bi poigravale sa njima.

Prema riječima još jednog mještanina Dragočaja, ova situacija se nije ponovila prošle godine.

“Nadležni su nam rekli da je ove godine jača vrućina i da je samim tim veća potrošnja vode. To opravdanje ne pije vode. Stalno pominju nedovoljan profil cijevi sa rezervoara Tunjice 1 i 2, ali nije mi jasno zašto se onda ovo dešava samo u godinama izbora”, rekao je on.

Dodaje da je ovo isključivo politički problem.

“Oni imaju razmirice između sebe, a to sve ide preko naših leđa”, naveo je on, te predložio da onda šaraju i po drugim naseljima, a ne stalno ista da ostaju bez vode.

Mještanka Dragočaja, takođe se žali na nadležne i smatra da je ovo političko prepucavanje.

“Ovo se dešava samo pred izbore. Mi na 40 stepeni nemamo vode. U Potkozarskim selima su zavrnuli vodu, gdje ljudi imaju stoku, ovo je sramota. Iz Dragočaja žene sa djecom se sele u centar jer ovdje nema osnovnih uslova za život”, kazala je ona.

Majkić: Ovdje nema nikakve politike

Direktor banjalučkog Vodovoda Radovan Majkić, obišao je proteste te rekao je da mu je žao ovih ljudi.

“Mi iz Vodovoda podržavamo ove ljude i njihove zahtjeve, međutim moram da kažem da se sutra završavaju radovi na rezervoaru, ali nakon toga potrebno nam je još nekoliko dana da se izvrše određene aktivnosti”, objasnio je on, te dodao da ovim ljudima statistika ne znači ništa, ali 98 odsto stanovništva ima vode.

“Ovdje nema nikakve politike”, objasnio je on, te zamolio mještane da imaju strpljenje.

(Mondo)