Svjetska banka smanjila prognozu rasta BiH: Ekonomija ove godine raste 2,4 odsto

Svjetska banka smanjila je prognozu rasta BDP-a BiH za 2026. na 2,4 odsto, uz visoku inflaciju i veliki trgovinski deficit.

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Svjetska banka smanjila je prognozu ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, pa sada očekuje da će realni bruto domaći proizvod (BDP) BiH porasti 2,4 odsto.

Nova procjena je za 0,1 procentni poen niža od prognoze iz juna, kada je Svjetska banka očekivala rast od 2,5 odsto.

Prema najnovijim projekcijama, ekonomska aktivnost trebalo bi da bude nešto snažnija u narednim godinama. Za 2027. godinu predviđen je rast od 2,9 odsto, dok se za 2028. očekuje povećanje BDP-a od 3,1 odsto.

Umjeren rast uz visoku inflaciju

Nova prognoza Svjetske banke u skladu je sa posljednjim procjenama Centralne banke BiH.

CBBiH je sredinom septembra procijenila da je realni BDP u drugom kvartalu ove godine porastao 2,2 odsto, dok je za treći kvartal projektovala rast od 2,3 odsto.

Centralna banka takvu dinamiku ocjenjuje kao relativno umjerenu, uz neizvjesnosti koje prvenstveno proizlaze iz vanjskog okruženja.

Istovremeno, rast cijena i dalje je znatno izraženiji od rasta ekonomije. Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, potrošačke cijene u avgustu bile su 4,9 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Dodatni izazov predstavlja i vanjskotrgovinski deficit.

BiH je u prvih osam mjeseci ove godine izvezla robu vrijednu približno 11,8 milijardi KM, dok je vrijednost uvoza iznosila oko 21,1 milijardu KM. Razlika između uvoza i izvoza tako je premašila 9,3 milijarde KM.

Nešto povoljniji pokazatelji zabilježeni su u Federaciji BiH.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku objavljenim krajem septembra, realni BDP FBiH u drugom kvartalu porastao je 2,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Na rizike za ekonomiju BiH ranije je upozorio i Međunarodni monetarni fond. IMF je krajem jula ocijenio da ekonomski rast ostaje skroman, uz povišenu inflaciju i rast fiskalnih pritisaka.

Dodatne rizike, prema ocjeni MMF-a, predstavljaju cijene energije, slabija vanjska potražnja i ekonomska kretanja kod najvažnijih trgovinskih partnera BiH.

Najnovije projekcije tako ukazuju da se u BiH u 2026. godini ne očekuje pad ekonomske aktivnosti, ali ni snažniji rast. Prema sadašnjim procjenama Svjetske banke, vidljivije ubrzanje ekonomije moglo bi uslijediti od naredne godine.

(Klix)