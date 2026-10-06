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Nakon slučaja u Hrvatskoj: U Federaciji BiH privremeno se obustavlja primjena BCG vakcina bugarskog proizvođača

Nakon slučaja u Hrvatskoj: U Federaciji BiH privremeno se obustavlja primjena BCG vakcina bugarskog proizvođača

Autor Haris Krhalić
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U FBiH je privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD Ltd. zbog dalje istrage.

shutterstock_542046412.jpg Izvor: Shutterstock

U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno su obustavljene distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD Ltd, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Kako navode iz Zavoda, preporuka je donesena preventivno, iz predostrožnosti i radi dalje istrage, u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije.

"Sigurnost osoba koje se cijepe i pažljiva procjena svih dostupnih informacija temeljna su načela kojima se vodimo u provedbi programa", naveli su iz Zavoda.

BCG vakcina ovog proizvođača u Federaciji BiH primjenjuje se od 2019. godine.

Iz Zavoda ističu da do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene.

"O ishodu istrage, daljnjim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravodobno obaviješteni", poručili su iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Nakon Hrvatske, preporuke u vezi sa ovom vakcinom uvedene su i u FBiH.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ranije je preporučio roditeljima da obrate pažnju na određene simptome kod beba.

To se prije svega odnosi na dugotrajniji ili postepeno nastali otok u području kosti ili zgloba, bol ili osjetljivost na dodir, kao i ograničenu pokretljivost.

Kao mogući znakovi navedeni su i šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu.

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