Hrvatska obustavila primjenu BCG vakcine protiv tuberkuloze zbog sumnje na nuspojavu kod djece

U Hrvatskoj se obustavlja distribucija i primjena svih serija be-se-že vakcine protiv težih oblika tuberkuloze nakon što su prijavljene sumnje na ozbiljnu nuspojavu kod djece, saopštila je danas Agencija za lijekove i medicinske proizvode.

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Odluka o obustavi vakcine donesena je nakon što je ove godine Agencija dobila četiri prijave u kojima je navedeno da se sumnja na bakteriju osteomijelitis nakon primjene te vakcine.

Riječ je o vakcini proizvođača "Bul bio" iz Sofije koja štiti od težih oblika tuberkuloze i djetetu se daje odmah nakon rođenja ili tokom prvih mjeseci.

Osteomijelitis je ozbiljna i bolna infekcija kosti i koštane srži koju najčešće izazivaju bakterije.

Vakcine su primijenjene u različitim zdravstvenim ustanovama, zbog čega je manja vjerovatnoća da je riječ o grešci prilikom vakcinisanja, prenose hrvatski mediji.

Vakcinisanje se neće sprovoditi u prodilištima dok istraga ne bude završena, a iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su poručili da djeca u Hrvatskoj već duže vrijeme imaju veoma nizak rizik obolijevanja od tuberkuloze i da zbog privremene obustave njihovo zdravlje neće biti ugroženo.

Od 2005. do 2025. evidentirana je samo jedna prijava u kojoj se sumnjalo na istu nuspojavu u vezi sa be-se-že vakcinama.