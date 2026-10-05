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Hrvatska obustavila primjenu BCG vakcine protiv tuberkuloze zbog sumnje na nuspojavu kod djece

Hrvatska obustavila primjenu BCG vakcine protiv tuberkuloze zbog sumnje na nuspojavu kod djece

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U Hrvatskoj se obustavlja distribucija i primjena svih serija be-se-že vakcine protiv težih oblika tuberkuloze nakon što su prijavljene sumnje na ozbiljnu nuspojavu kod djece, saopštila je danas Agencija za lijekove i medicinske proizvode.

Četiri prijave sumnje na osteomijelitis: Hrvatska obustavila BCG vakcinu Izvor: Shutterstock

Odluka o obustavi vakcine donesena je nakon što je ove godine Agencija dobila četiri prijave u kojima je navedeno da se sumnja na bakteriju osteomijelitis nakon primjene te vakcine.

Riječ je o vakcini proizvođača "Bul bio" iz Sofije koja štiti od težih oblika tuberkuloze i djetetu se daje odmah nakon rođenja ili tokom prvih mjeseci.

Osteomijelitis je ozbiljna i bolna infekcija kosti i koštane srži koju najčešće izazivaju bakterije.

Vakcine su primijenjene u različitim zdravstvenim ustanovama, zbog čega je manja vjerovatnoća da je riječ o grešci prilikom vakcinisanja, prenose hrvatski mediji.

Vakcinisanje se neće sprovoditi u prodilištima dok istraga ne bude završena, a iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su poručili da djeca u Hrvatskoj već duže vrijeme imaju veoma nizak rizik obolijevanja od tuberkuloze i da zbog privremene obustave njihovo zdravlje neće biti ugroženo.

Od 2005. do 2025. evidentirana je samo jedna prijava u kojoj se sumnjalo na istu nuspojavu u vezi sa be-se-že vakcinama.

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tuberkuloza vakcine Hrvatska

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