Veliki požar kod Metkovića: Vatra prijeti kućama i školi, očekuje se dolazak kanadera

Veliki požar izbio je u nedjelju poslijepodne u naselju Vid kod Metkovića u susjednoj Hrvatskoj, a vatra koja se brzo širi trenutno prijeti stambenim objektima i lokalnoj školi.

Izvor: Vatrogasci 193

Kako prenose hrvatski mediji, prema prvim informacijama požar je izazvan neopreznim paljenjem trske. Vatra se ubrzo otela kontroli i zahvatila veće područje, te počela opasno da se približava kućama i školskoj zgradi.

Na gašenje vatrene stihije hitno su preusmjerene sve raspoložive vatrogasne ekipe sa obližnje Rujnice, a kao pojačanje se očekuje i dolazak kanadera koji bi trebalo da pomognu u odbrani naselja i stavljanju požara pod kontrolu.

Ova situacija dodatno je iscrpila vatrogasne kapacitete u dolini Neretve, s obzirom na to da je veliki šumski požar izbio i u subotu kasno poslijepodne na brdu Rujnica. Ta vatra se takođe opasno približila naseljenim mjestima, ugrozivši područja Momića i Podrujnice.