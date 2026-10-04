logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki požar kod Metkovića: Vatra prijeti kućama i školi, očekuje se dolazak kanadera

Veliki požar kod Metkovića: Vatra prijeti kućama i školi, očekuje se dolazak kanadera

Autor Dušan Volaš
0

Veliki požar izbio je u nedjelju poslijepodne u naselju Vid kod Metkovića u susjednoj Hrvatskoj, a vatra koja se brzo širi trenutno prijeti stambenim objektima i lokalnoj školi.

Veliki požar kod Metkovića Izvor: Vatrogasci 193

Kako prenose hrvatski mediji, prema prvim informacijama požar je izazvan neopreznim paljenjem trske. Vatra se ubrzo otela kontroli i zahvatila veće područje, te počela opasno da se približava kućama i školskoj zgradi.

Na gašenje vatrene stihije hitno su preusmjerene sve raspoložive vatrogasne ekipe sa obližnje Rujnice, a kao pojačanje se očekuje i dolazak kanadera koji bi trebalo da pomognu u odbrani naselja i stavljanju požara pod kontrolu.

Ova situacija dodatno je iscrpila vatrogasne kapacitete u dolini Neretve, s obzirom na to da je veliki šumski požar izbio i u subotu kasno poslijepodne na brdu Rujnica. Ta vatra se takođe opasno približila naseljenim mjestima, ugrozivši područja Momića i Podrujnice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

požar Metković Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ