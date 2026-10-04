"Stradali su na licu mjesta, teška tragedija": Vatrena stihija progutala kuću, poginuli otac i sin

U požaru u Surčinu stradali su otac i sin, a komšije svjedoče o teškoj tragediji koja je potresla cijelo beogradsko naselje.

Izvor: Kurir

Naselje Progar kod Surčinu u petak je potresla vijest o teškoj tragediji. Otac (80) i sin (60) izgubili su život u požaru koji je izbio u njihovoj porodičnoj kući.

Kako se saznaje, te večeri oko 19.30 stanovnike ulice Partizanskih baza u Progaru uznemirio je dim koji je kuljao iz jedne kuće.

"Ja živim blizu njih. Vidjela sam samo dim iz njihove kuće, nisam znala šta se događa, a onda su se za nekoliko minuta pojavili vatrogasci i Hitna pomoć. Gorelo je prizemlje kuće, a vatrogasci su brzo ugasili požar i spriječili ga da zahvati cijelu kuću. Svi smo se skupili na ulici i čekali da čujemo kako su ukućani. Međutim, odjednom se pojavila doktorka i rekla da ocu i sinu, kojeg smo zvali Bata, nema spasa. Stradali su na licu mjesta. Baš teška tragedija. To je jako fina porodica", priča komšinica porodice.

Ona kaže da ta kuća ima dva ulaza i da u njoj žive i unuci stradalog deke, sa njegovim drugim sinom.

"Ne smijem ni da pomislim šta bi bilo da je vatra progutala cijelu kuću. Tu žive i djeca... Baš strašno. Mislim da je vatrogasce zvao drugi sin stradalog deke. Niko od nas nema predstavu kako je došlo do požara u to doba, kada maltene niko ne spava. Znam da su obojica pušili. Ispred tog izgorjelog dijela kuće sada stoji samo policijska traka. Deka je bio pokretan i vitalan za te godine. Vidjela sam ga prije nekoliko dana kako širi veš", nadovi komšinica.

Tijela nesrećnih oca i sina odnijeta su na obdukciju koja će utvrditi uzrok njihove smrti, a dalja istraga otkriće uzrok požara.

(Mondo)