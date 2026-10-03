Kneževljanin uhapšen nakon što je pucao iz pištolja

Policijski službenici Policijske stanice Kneževo lišili su slobode lice S. Š. iz Kneževa zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako je saopšteno iz policije, S. Š. se sumnjiči da je noćas oko 3 časa u Kneževu ispalio jedan hitac iz pištolja, i to u prisustvu nekoliko drugih lica.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a tom prilikom pronađeni su i izuzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Od osumnjičenog je uz potvrdu oduzet pištolj sa pripadajućom municijom.

Prilikom ispitivanja na prisustvo alkohola u organizmu, kod S. Š. utvrđeno je 1,34 g/kg alkohola.

Sve mjere i radnje policija preduzima pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv S. Š. biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

(Mondo)