FZO RS najavio promjene: Od naredne godine 75 novih usluga i kraće liste čekanja za pacijente

Fond zdravstvenog osiguranja RS od naredne godine uvodi 75 novih usluga kako bi smanjio potrebu za liječenjem izvan Srpske i skratio liste čekanja, uz pojačanu kontrolu zdravstvenih ustanova, saopšteno je iz ove institucije.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Uvođenjem novih zdravstvenih usluga nastavljaju se ulaganja u unapređenje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite za osiguranike.

"Riječ je o uslugama iz oblasti laboratorijske dijagnostike, molekularne patologije, interventne radiologije, terapije bola, kardiologije, kardiohirurgije i drugih oblasti. Cilj je da zdravstvene usluge budu dostupne osiguranicima u Republici Srpskoj, što bliže njihovom mjestu stanovanja", navodi se u saopštenju.

Iz Fonda ističu da, zahvaljujući ovim višemilionskim ulaganjima, očekuju da građani efekte proširenja prava osjete i kroz znatno kraće vrijeme čekanja na preglede i zahvate.

"Kroz ugovore sa zdravstvenim ustanovama posebno će se insistirati na kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga, kao i na transparentnom vođenju lista čekanja. Kroz svoje kontrolne mehanizme pratićemo liste i analizirati oblasti u kojima se duže čeka, kako bi se preduzele mjere za njihovo smanjivanje", pojašnjavaju iz FZO RS.

U saopštenju se podsjeća da je u proteklih pet godina u domove zdravlja i bolnice u Srpskoj uloženo dodatnih 200 miliona KM. Uključujući i novih 75 usluga, Fond je u proteklih nekoliko godina počeo da finansira više od 200 novih procedura.

Zato je, kako se ističe, od izuzetne važnosti da osiguranici ukažu na probleme sa kojima se susreću u praksi, posebno na neopravdano duga čekanja. Građanima su u svim filijalama na raspolaganju zaštitnici prava osiguranika, dok je za sva pitanja i prijave problema otvoren i besplatni info broj 0800 5 08 08.

"Cilj Fonda nije samo da finansira sve veći broj zdravstvenih usluga, već da one budu dostupne osiguranicima onda kada su im i potrebne", zaključuje se u saopštenju.