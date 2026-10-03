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Napadač sa leta "Flajdubai" u svojoj zemlji dobio otkaz zbog ekstremizma: Na mrežama veličao Al Kaidu (Foto)

Napadač sa leta "Flajdubai" u svojoj zemlji dobio otkaz zbog ekstremizma: Na mrežama veličao Al Kaidu (Foto)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Hamam el Hamami, omanski pilot, napao je kapetana aviona Flajdubai sa namerom da izazove katastrofu tokom leta za Tel Aviv.

Ovo je kopilot koji je hteo da sruši avion: Na mrežama veličao Al Kaidu Izvor: Israel Foreign Ministry/Printscreen/Youtube/Inside Edition

Američki mediji objavili su identitet muškarca koji je na letu kompanije "Flajdubai" za Tel Aviv nožem napao kapetana i pokušao da sruši avion pun izraelskih putnika.

Riječ je o omanskom pilotu Hamamu el Hamamiju, koji je tokom saslušanja priznao namjeru da letjelicu sruši na teritoriju Izraela. El Hamami je državljanin Omana, rođen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je i proveo dio života.

Uprkos tome što mu je ranije uskraćena dozvola za letenje zbog posjedovanja ekstremističkog materijala, uspio je da ostane u avio-industriji. Samo nekoliko sati posle napada, na njegovom LinkedIn profilu automatski su objavljeni snimci izraelskih aviona kompanije "El Al" i fotografije jednog od nekadašnjih vođa Al Kaide.

Krvavi obračun i prinudno slijetanje

Napad se odigrao tokom leta ka Tel Avivu, kada je El Hamamsjekirom nasrnuo na kapetana u namjeri da preuzme komande nad Boingom 737 MAX i sruši ga. Nakon teškog fizičkog sukoba u vazduhu, avion je vanredno preusmjeren i bezbjedno spušten u Saudijsku Arabiju, gdje su lokalne vlasti odmah uhapsile napadača.

Izvor: Israel foreign ministry

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naveo je da dosadašnji podaci ukazuju na to da je osumnjičeni prošao kroz proces islamističke radikalizacije, dok su se u istragu i ispitivanje uključile službe Izraela, UAE i Saudijske Arabije.

Suspendovan u Omanu, ali leteo ka Tel Avivu

Izvori za Volstrit džurnal navode da je El Hamami prvobitno bio suspendovan u Omanu zbog sumnje u radikalizaciju. Ipak, on je bez prepreka nastavio da radi kao kopilot na liniji Dubai–Tel Aviv. Izraelski mediji, pozivajući se na Kanal 12, prenose da su istražitelji potvrdili njegovu povezanost sa ideologijom Al Kaide.

El Hamami je 2023. godine diplomirao menadžment u vazduhoplovstvu na engleskom Univerzitetu Bakingemšir Novi putem nastave na daljinu. Sedam godina radio je za "Oman Er", ali je 2024. sklonjen sa letačkih dužnosti zbog ekstremističkih sadržaja. Nakon prelaska na administrativne poslove i napuštanja te firme početkom 2025, kratko je radio za "Rojal Er Marok", da bi prije osam mjeseci postao član posade kompanije "Flajdubai".

Poruke na mrežama i veličanje terorizma

Oko devet sati poslije incidenta, na njegovom profilu na mreži LinkedIn izašle su unaprijed zakazane objave. Prva je sadržala snimke iz kokpita nastale u oktobru 2023. godine na kojima je fokusirao izraelske avione, uz prateće fotografije nekadašnjeg vođe Al Kaide Ajmana el Zavahirija i teroriste Humama el Balavija.

Druga objava prikazivala je sliku vjerskih svetilišta generisanu veštačkom inteligencijom uz pjesmu neprikladnog sadržaja. Analiza oko 3.000 njegovih ranijih objava na mreži X otkrila je i izražene ekstremne stavove.

Međunarodna istraga i bezbjednosni propusti

Napad je pokrenuo veliku provjeru u avio- sektoru. Izraelske bezbjednosne službe i Ministarstvo saobraćaja ispituju kako je radikalizovani pilot uopšte dobio dozvolu da upravlja avionom na ovoj ruti, dok vlasti UAE proveravaju da li je djelovao samostalno ili je dio šire terorističke mreže.

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