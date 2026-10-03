Komemoracija Nebojši Kuštrinoviću u Banskom dvoru: Čovjek koji je narodnim jezikom približio meteorologiju javnosti

Komemoracija poznatom banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću, koji je preminuo u 78. godini, biće održana danas u Kulturnom centru Banski dvor.

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Kuštrinović je gotovo cijeli radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, obavljajući jedno vrijeme i funkciju direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Široj javnosti ostaće upamćen kao dugogodišnji televizijski i radijski saradnik koji je izvještaje o vremenu gledaocima i slušaocima donosio na autentičan i prepoznatljiv način.

"Uvijek govorim mlađima da ne budu preopširni kod stručnih izraza, a ja sam po tome poznat jer volim da upotrebljavam narodne izraze, zbog čega sam pozivan i na savjetovanja meteorologa. Čovjek je od kada je izašao iz pećine bio vezan za vrijeme i ne treba bježati od prirode", isticao je Kuštrinović u ranijim razgovorima za medije.

Rođen je 8. jula 1948. godine u Banjaluci, gdje je 1967. završio Poljoprivrednu školu, da bi potom u Beogradu diplomirao meteorologiju 1973. godine.

Ostaće upisan i kao prvi meteorolog koji je uživo u programu Radija Banjaluka i Televizije BiH davao vremensku prognozu, a iz svoje bogate biografije izdvajao je i ponudu tadašnjeg mandatara Mladena Ivanića da preuzme poziciju ministra sporta, što je iz poštovanja prema struci pristojno odbio.

Brojne anegdote obilježile su njegov radni vijek, a Banjalučani se posebno sjećaju one u kojoj je bio simpatična "žrtva" šale svog rođenog brata Slobodana.

"Brat je bio veliki šaljivdžija. Jednom, kada sam bio na dežurstvu, prikrao se s kolegom i nasuo vode u mjerni instrument. Kada sam ustao, vidio sam da je bilo kiše. Tako sam i izvijestio, a čim sam to uradio, oni su me zvali i pitali kako to da je padala kiša kada je noć bila vedra", ispričao je jednom prilikom Kuštrinović.

Kuštrinović je bio član Odbora za klimatske promjene BiH i član meteorološke ekipe koja je pratila Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine, kao i jedan od osnivača "Ćevap festa".

Komemoracija banjalučkom meteorologu biće održana danas u 11.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor, a prisustvovaće joj predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Kuštrinović je preminuo 30. septembra u 78. godini.