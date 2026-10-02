Vukanović: Ne bih podržao pomilovanje Dodika

Nebojša Vukanović, kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, govorio je o izborima, opoziciji i potezima koje bi povukao ukoliko bude izabran.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kandidat Liste "Za pravdu i red" za srpskog člana Predsjedništva BiH Nebojša Vukanović očekuje, kako je rekao, "veliko izborno iznenađenje" i smatra da bi njegova lista mogla biti jedan od dva najveća politička subjekta u Republici Srpskoj.

Vukanović je za "Nezavisne" rekao da je tokom kampanje održano više od 30 skupova širom Republike Srpske i da očekuje da izborni proces 4. oktobra protekne bez incidenata.

Očekuje deset mandata u Narodnoj skupštini

Govoreći o očekivanjima na izborima, Vukanović je naveo konkretne ciljeve svoje liste. Očekuje 10 poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dva poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH i svoj izbor za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Posebno je istakao značaj izborne tehnologije, navodeći da očekuje da skeneri i druga oprema budu u potpunosti funkcionalni i da bi mogli značajno uticati na izborni rezultat.

Vukanović je tokom razgovora iznio i tvrdnje o neravnopravnim uslovima kampanje i radu javnog servisa, pri čemu je RTRS optužio da je pod kontrolom vlasti. Te tvrdnje iznio je kao svoje viđenje kampanje.

Šta bi radio ako bude izabran

Kao jedan od prvih zadataka naveo je promjenu međunarodnog položaja Republike Srpske, uključujući pokušaj uklanjanja, kako je rekao, "spoljnog zida sankcija" i prepreka za investicije.

Najavio je i insistiranje na smanjenju političkih tenzija, vojnoj neutralnosti, depolitizaciji institucija i izboru kadrova prema stručnosti. Govorio je i o promjenama u pravosuđu i potrebi za detaljnim istragama različitih afera.

"Ne bih podržao pomilovanje Dodika"

Na pitanje o eventualnom pomilovanju Milorada Dodika, Vukanović je rekao da ga ne bi podržao.

"Naravno da ne bih podržao. Taj čovjek je učinio… Ne da ga ne bih pomilovao, već bih insistirao da se istraži svaka afera i sve u šta je umiješan taj čovjek i njegovi najbliži saradnici", rekao je Vukanović.

On je pritom iznio tvrdnju o "pljački vijeka kakva nije viđena na ovim prostorima", što je njegova politička ocjena i tvrdnja, a ne pravosnažno utvrđena činjenica.

Kritike na račun opozicije

Vukanović je tokom intervjua kritikovao i dio opozicionih stranaka i njihovih lidera, tvrdeći da pojedini političari koji se predstavljaju kao opozicija ne djeluju tako u praksi.

Govoreći o svojim prioritetima, ponovio je da bi fokus stavio na međunarodni položaj Republike Srpske, ekonomske kontakte i smanjenje političkih sukoba, uz insistiranje na vojnoj neutralnosti i promjenama u radu institucija.