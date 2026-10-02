Tijelo žene nađeno u zamrzivaču, sin poslat na psihijatriju: Detalji užasa u Novom Bečeju

U zamrzivaču kuće u Novom Bečeju pronađeni su dijelovi tijela žene. Njen sin je smješten na psihijatriju, a obdukcija će pokazati da li je ubijena, izgladnjivana ili je preminula prirodnom smrću.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Juče u popodnevnim satima u opštini Novi Bečej pronađeno je tijelo žene S. S. u porodičnoj kući u kojoj je živejla sa sinom M.S.

Kako se nezvanično saznaje, obdukcija će pokazati da li je žena preminula usljed izgladnjivanja od strane sina, ili su joj nanijete smrtonosne povrede. Ono što je gotovo izvjesno, jeste da su nadležni organi pronašli dijelove njenog tijela u zamrzivaču kuće u kojoj je živjela sa sinom zbog čega je on odmah priveden i poslat u psihijatrijsku ustanovu.

Tijelo pokojnice poslato je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu a policija očekuje izvještaj kako bi utvrdila da li postoje elementi krivičnog djela, odnosno da li žena ubijena ili je umrla prirodnom smrću.

Kako nezvanično saznaju mediji, dijelovi tijela nesrećne žene pronađeni su u zamrzivaču kuće u Novom Bečeju.

"Ispituje se da li ju je sin namjerno izgladnjivao te da je žena preminula još prije izvjesnog vremena. Takođe, ispituje se da li joj je eventualno nanio smrtonosne povrede. Ono što je izvjesno jeste da su dijelovi njenog tijela nađeni u zamrzivaču", kaže izvor za medije.

M.S. se trenutno nalazi na psihijatriji, a o daljim koracima u postupku Više javno tužilaštvo odlučiće nakon završetka obdukcije i izvještaja koji bi trebalo precizno da utvrdi vrijeme i uzrok smrti nesrećne žene.

(Mondo)