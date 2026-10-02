Ambasada BiH u Beogradu: Obustavljeno izdavanje viza i pasoša zbog blokade rada

Ambasada BiH u Beogradu prekinula je pružanje konzularnih usluga. Zbog povlačenja osoblja na konsultacije u Sarajevo, onemogućeno je prikupljanje biometrijskih podataka za vize i pasoše.

Izvor: MONDO

Ambasada BiH u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge Konzularnog odjeljenja da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga.

U Ambasadi su istakli da je ovim Konakovićevim potezom, svjesno onemogućen rad na prikupljanju biometrijskih podataka, zbog čega od danas u Ambasadi nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima BiH, kao ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima.

"Najveći broj zahtjeva za izdavanje viza priman je u Konzularnom odjeljenju Ambasade BiH u Beograd radi realizacije strateških projekata, koje su svojim odlukama Vlada Republike Srpske i Vlada FBiH proglasile projektima od opšteg interesa", navodi se u saopštenju Ambasade BiH.

Ovim postupkom Konakovića, kako se naglašava, ugroženi su brojni infrastrukturni projekti koje rade "Autoputevi Republike Srpske", JP "Autoceste FBiH", energetski projekti, kao i ostale privredne i druge aktivnosti na teritoriji BiH koje zavise od rada stranih zaposlenika, a koji zahtjeve za izdavanje viza ili odobrenje boravka podnose u Ambasadi BiH u Beogradu.

U Ambasadi podsjećaju da je Konaković iz političkih razloga, kako je i najavio, u sjedište Ministarstva u Sarajevu pozvao isključivo zaposlene srpske nacionalnosti na konsultacije koje nisu predviđene zakonskim i podzakonskim aktima.

"Prvi put od građanskog rata u BiH jedan visoki bošnjački funkcioner zajedničkih institucija BiH izvršio je segregaciju državnih službenika po nacionalnoj osnovi, te ih pozvao kao grupu na sastanak, čime ih je označio, uznemirio i povrijedio njihovo ljudsko dostojanstvo", ukazuju u Ambasadi.

Prema njihovim riječima, nezakonitim i diskriminatorskim postupcima Konakovića s ciljem sprečavanja rada zaposlenika Ambasade isključivo srpske nacionalnosti, ministar je, između ostalog, onemogućio rad prvog sekretara i jedinog preostalog državnog službenika u Ambasadi BiH u Beogradu, koji je imao ovlašćenje za rad na prikupljanju biometrijskih podataka u Konzularnom odjeljenju ambasade.

"Konzularno odjeljenje zbog toga neće moći vršiti navedene poslove do povratka prvog sekretara sa `konsultacija` iz Sarajeva", poručili su iz Ambasade BiH u Beogradu.