logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ambasada BiH u Beogradu: Obustavljeno izdavanje viza i pasoša zbog blokade rada

Ambasada BiH u Beogradu: Obustavljeno izdavanje viza i pasoša zbog blokade rada

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Ambasada BiH u Beogradu prekinula je pružanje konzularnih usluga. Zbog povlačenja osoblja na konsultacije u Sarajevo, onemogućeno je prikupljanje biometrijskih podataka za vize i pasoše.

Problemi sa izdavanjem ličnih dokumenata Izvor: MONDO

Ambasada BiH u Srbiji obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge Konzularnog odjeljenja da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga.

U Ambasadi su istakli da je ovim Konakovićevim potezom, svjesno onemogućen rad na prikupljanju biometrijskih podataka, zbog čega od danas u Ambasadi nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima BiH, kao ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima.

"Najveći broj zahtjeva za izdavanje viza priman je u Konzularnom odjeljenju Ambasade BiH u Beograd radi realizacije strateških projekata, koje su svojim odlukama Vlada Republike Srpske i Vlada FBiH proglasile projektima od opšteg interesa", navodi se u saopštenju Ambasade BiH.

Ovim postupkom Konakovića, kako se naglašava, ugroženi su brojni infrastrukturni projekti koje rade "Autoputevi Republike Srpske", JP "Autoceste FBiH", energetski projekti, kao i ostale privredne i druge aktivnosti na teritoriji BiH koje zavise od rada stranih zaposlenika, a koji zahtjeve za izdavanje viza ili odobrenje boravka podnose u Ambasadi BiH u Beogradu.

U Ambasadi podsjećaju da je Konaković iz političkih razloga, kako je i najavio, u sjedište Ministarstva u Sarajevu pozvao isključivo zaposlene srpske nacionalnosti na konsultacije koje nisu predviđene zakonskim i podzakonskim aktima.

"Prvi put od građanskog rata u BiH jedan visoki bošnjački funkcioner zajedničkih institucija BiH izvršio je segregaciju državnih službenika po nacionalnoj osnovi, te ih pozvao kao grupu na sastanak, čime ih je označio, uznemirio i povrijedio njihovo ljudsko dostojanstvo", ukazuju u Ambasadi.

Prema njihovim riječima, nezakonitim i diskriminatorskim postupcima Konakovića s ciljem sprečavanja rada zaposlenika Ambasade isključivo srpske nacionalnosti, ministar je, između ostalog, onemogućio rad prvog sekretara i jedinog preostalog državnog službenika u Ambasadi BiH u Beogradu, koji je imao ovlašćenje za rad na prikupljanju biometrijskih podataka u Konzularnom odjeljenju ambasade.

"Konzularno odjeljenje zbog toga neće moći vršiti navedene poslove do povratka prvog sekretara sa `konsultacija` iz Sarajeva", poručili su iz Ambasade BiH u Beogradu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ambasada BiH BiH Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ