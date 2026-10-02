Saobraćaj u Srpskoj i FBiH bez većih zastoja: Vozače očekuju izmjene zbog radova i klizišta

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozačima se, međutim, skreće pažnja na dionice koje prolaze kroz usjeke, gdje postoji opasnost od odrona, kao i na brojne putne pravce na kojima je zbog radova izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta Kozarac-Lamovita izmijenjen je režim saobraćaja.

Izmjene su na snazi i na magistralnom putu Lamovita-Ivanjska, zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište „Omarska“.

Zbog minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, na prevoju Romanija, radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova povremeno će biti obustavljan saobraćaj u trajanju od 10 do 15 minuta.

Na istoj dionici na snazi je izmijenjen režim saobraćaja zbog izgradnje treće trake.

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, zbog radova na proširenju javne rasvjete radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova biće izmijenjen režim saobraćaja.

Izmjene saobraćaja na području Bijeljine

Zbog radova na izgradnji auto-puta Rača-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim putevima Bijeljina-Gojsovac i Čađavica Donja-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije je poštovanje obavezno.

Radovi su u toku i na regionalnom putu Marići-Velino Selo, na lokalitetu Brodac, gdje se gradi nadvožnjak u okviru projekta auto-puta Rača-Bijeljina.

Zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole „Jovan Dučić“ u Patkovači izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Bijeljina dva-Glavičice.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina vozila do 3,5 tona saobraćaju naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tona i dalje na snazi obustava, uz preusmjeravanje na alternativne pravce.

Zbog izgradnje auto-puta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča, dok je zbog proširenja mosta izmijenjen režim i na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan.

U toku su rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala, na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila teža od 3,5 tona usmjeravaju preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina biće izmijenjen režim saobraćaja, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Brojna ograničenja zbog radova i klizišta

Na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru „Pet ce“, od mosta Rudanka, uključujući most, do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom, uz regulisanje privremenom signalizacijom. Brzina je ograničena na 30 kilometara na čas, a na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radovi su aktuelni i na dionici magistralnog puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka jedan-Banjaluka dva, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa, zbog minerskih radova u periodu od 7.00 do 15.00 časova po potrebi će biti obustavljan saobraćaj u trajanju od pet do 10 minuta.

Zbog klizišta, saobraćaj se jednom kolovoznom trakom odvija na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja. Brzina je ograničena na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta saobraćaj se jednom trakom, u dužini od 50 metara, odvija i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova biće povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, a saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom uz naizmjenično propuštanje vozila, saobraćaj se odvija i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Ograničenja i na pojedinim pravcima u FBiH

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar-Rudo, zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase veće od 10 tona, dok je za putnička vozila brzina ograničena na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona i čija dužina prelazi osam metara.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica auto-puta A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, dok je saobraćaj vozila preusmjeren na magistralni put M17.

Na auto-putu A1, na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

U toku su radovi i na magistralnom putu Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, saobraća usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

(Mondo)