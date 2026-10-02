Šokantni detalji neuspjelog pogubljenja u Tenesiju: Žena preživjela smrtonosne injekcije i u bolnici je

Država Tenesi više od sat vremena pokušavala je da usmrti osuđenicu Kristu Pajk smrtonosnom injekcijom, ali bezuspješno. Preživjela je dvije doze i sada se u bolnici bori za život u kritičnom stanju.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Država Tenesi više od sat vremena pokušavala je da usmrti osuđenicu Kristu Pajk smrtonosnom injekcijom, da bi potom njeni službenici počeli da joj spasavaju život. Sedmoro novinara koji su 30. septembra svjedočili neuspjelom pogubljenju opisalo je sve mučnije prizore u komori za egzekucije državnog zatvora u Nešvilu, piše "USA Today".

Postupak je počeo njenim posljednjim riječima, a završio se tako što su zatvorske vlasti navukle zavjese na sobi za svjedoke i naredile novinarima da napuste prostoriju – dok su iz komore i dalje mogli da čuju kako Pajk hrče na stolu za pogubljenje.

Drugo neuspjelo pogubljenje u četiri mjeseca

Pajk je preživjela dvije doze pentobarbitala, pri čemu je druga zamišljena kao rezervna ako prva ne djeluje smrtonosno. Zvanični državni protokol uopšte ne predviđa šta učiniti kada zakažu obje doze, što se, prema stručnjacima i analizi ranijih pogubljenja koju je sproveo "USA Today", još nikada nije dogodilo u istoriji primjene smrtonosne injekcije u SAD.

Ovo je već drugo neuspjelo pogubljenje u Tenesiju u samo četiri mjeseca, zbog čega se ponovo otvara pitanje sposobnosti te savezne države da sprovodi smrtnu kaznu, ali i ustavnosti takve metode na nivou cijele zemlje. Dok se čekaju odgovori o tome šta se tačno dogodilo i šta sledi, "USA Today" objavio je detaljnu hronologiju događaja iz minuta u minut.

19:26 Podizanje zavjesa i posljednje riječi

Novinari koji su pratili pogubljenje navode da su zatvorski službenici u 19:26 podigli zavjese komore za egzekucije u strogo čuvanom zatvoru Riverbend u Nešvilu. Pajk je ležala vezana za ležaj, u desnu ruku joj je bila uvedena infuzija, a uz nju je stajao njen duhovnik, izvijestio je Vil Paket sa televizije WVLT.

Upravnik zatvora Kenet Nelsen upitao je osuđenicu da li ima posljednje riječi prije davanja smrtonosne injekcije. "Napustiću ovaj svijet onako kako sam provela veći dio života, a to je sa ljubavlju", rekla je Pajk, prema riječima Dejmona Lorensa, novinara lista Roane County News. "Rekla je da voli ljude koji su ljuti na nju jednako kao i one koji su na njenoj strani. Rekla je: 'U miru sam i spremna sam da odem'."

Reporterka agencije Asošiejted pres Kim Čendler prenijela je da je Pajk takođe rekla kako je "spremna da bude slobodna" i da je "ovo srećan dan".

19:34: "Ruka će mi eksplodirati"

Svjedoci nisu zabilježili tačan trenutak kada je u tijelo osuđenice počela da ulazi prva doza pentobarbitala jer im to nije bilo vidljivo. Međutim, ubrzo je postalo jasno da njeno tijelo reaguje na unijetu supstancu.

"Osjećam kao da će mi ruka eksplodirati", rekla je Pajk u 19:34, navodi novinarka stanice WKRN Tori Gesner. "Vidio sam kako joj se suza sliva niz desni obraz, a zatim je rekla: 'Jedno mjesto mi jako pulsira'", rekao je Paket.

Tri minuta kasnije, Paket je zabilježio da je Pajk "četiri puta duboko udahnula, toliko snažno da se vidjelo kako joj se tijelo podiže sa ležaja".

U 19:39, dodao je novinar, Pajk je podigla glavu i pogledala u iglu za infuziju u svojoj ruci.

"Gotovo sve vrijeme je toliko snažno pomjerala noge da je u jednom trenutku zbacila čaršav kojim je bila pokrivena", rekao je, napomenuvši da joj je zatvorski čuvar morao ponovo namjestiti pokrivač. "Vilica joj se pomjerala u 19:43. Minut kasnije, u 19:44, duboko je udahnula i izgovorila nešto što nisam uspio da razaznam. U 19:45 je jako zijevnula."

Gesner se prisetila: "Svi smo se pogledali u nevjerici kad smo shvatili: 'Pa ona je još živa'."

19:46 Zavjese se spuštaju prvi put

Kako je Pajk i u 19:46 još uvijek bila živa i pri tome "očigledno i glasno hrkala", službenici su navukli zavjese između komore za egzekucije i prostorije za svjedoke, navode novinari.

Bile su spuštene oko tri minuta, vjerovatno kako bi joj medicinsko osoblje ubrizgalo drugu dozu pentobarbitala, javlja reporterka AP-a Čendler. Kada su zavjese ponovo podigli u 19:49, situacija se nije promijenila: "U tom trenutku je hrkala vrlo glasno, otvorenih usta", rekla je Gesner.

Paket je primjetio kako joj usne drhte i da je u 19:51 zvučalo "kao da se guši". "U 19:54 glasno je zastenjala, podigla glavu, otvorila usta i opet počela da hrče", rekao je. "Malo pre 19:56 tijelo joj se ponovo odiglo od stola, i glava i noge, gotovo u obliku slova V."

Dodao je da je Pajk teško uzdahnula u 20:01, a četiri minuta kasnije, u 20:05, "tijelo joj se zgrčilo dok se borila za vazduh". U tom trenutku zavjese su naglo spuštene po drugi put.

20:05 Zavjese ostaju spuštene, svjedoci izbačeni

Zatvorski službenici spustili su zavjese u 20:05 i više ih nisu podizali. Zavjese su ostale navučene gotovo pedeset minuta dok su svedoci zbunjeno sjedili u tišini i slušali kako Pajk i dalje diše i hrče.

"Nismo mogli da vidimo šta se unutra dešava", izvestio je Džon Nort, istraživački novinar stanice WBIR-TV. "Čuli smo kretanje i zvukove, ali nismo znali o čemu se radi. Nismo sigurni da li je takav postupak uopšte primjeren i želimo odgovore na to pitanje."

U 20:53 isključen je mikrofon u komori za pogubljenje, a upravnik Nelson se obratio prisutnima: "Molim svjedoke da napuste prostoriju."

Dok su novinari ispred zatvora prepričavali kolegama šta su vidjeli, u krug ustanove stigla su vozila hitne pomoći pod rotacijama. Jedno od njih prevezlo je Pajk u bolnicu na pružanje hitne medicinske pomoći, objavio je Vrhovni sud Tenesija pozivajući se na podatke državnih vlasti.

Advokati: U kritičnom je stanju

Državne vlasti Tenesija nisu objavile nikakve zvanične podatke o njenom zdravstvenom stanju ni više od 24 sata nakon što su ispraznile sobu za svjedoke. Redakcija lista "USA Today" poslala je hitne upite kancelariji guvernera Bila Lija i Upravi za zatvorski sistem u noći pogubljenja, kao i u četvrtak, 1. oktobra, ali do objave teksta nije dobila odgovor.

Advokati osuđenice potvrdili su u četvrtak poslijepodne da je Pajk živa, u kritičnom stanju i da se "nalazi na intenzivnom liječenju radi spasavanja života".

"Krista je prošla kroz teže muke od bilo koje druge osobe u istoriji američke smrtne kazne", izjavio je na konferenciji za medije Rendi Spajvi, jedan od njenih branilaca, pozvavši guvernera Lija da joj odmah preinači smrtnu kaznu.

"Nesposobnost Uprave za zatvorski sistem Tenesija dotakla je samo dno", poručio je u saopštenju Abraham Bonovic, suosnivač organizacije "Death Penalty Action". "Za ovo nema drugih riječi osim sramota. Kako ti ljudi mirno spavaju?"

"Ovako nešto nikad nismo vidjeli"

Novinari koji su pratili cijeli tok postupka odmah su nakon izlaska naglasili koliko je sve odstupalo od uobičajene prakse. "Ništa od ovoga nije bilo normalno", rekla je Ketrin Svini sa stanice WPLN-TV. "Pratila sam sva pogubljenja prošle godine i većinu ovogodišnjih. Ovako nešto nikada nismo vidjeli."

Paket je dodao da je "od samog početka sve djelovalo potpuno poremećeno", dok je Gesner zaključila: "Danas ništa nije teklo normalno." Guverner Li obratio se novinarima u četvrtak ujutro, nakon što je govorio na otvaranju obrazovnog centra i uz aplauz okupljenih presekao svečanu vrpcu.

Izjavio je da ne zna u kakvom se zdravstvenom stanju osuđenica nalazi, ali je poručio da je "duboko razočaran" i neuspjelo pogubljenje je nazvao tragedijom.

"Niko nije žeio da se dogodi ono što se sinoć dogodilo", rekao je guverner. "To nije smjelo da se dogodi."

(Mondo)