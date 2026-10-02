Pretežno toplo vrijeme: Nakon svježeg jutra očekuje nas sunčan dan

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu, na zapadu i umjerenu oblačnost.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović



Maksimalna temperatura vazduha biće od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Jutro je pretežno vedro i svježe, u višim predjelima je hladno sa slabim mrazom lokalno, dok ponegdje uz rijeke i po kotlinama ima magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Višegrad i Han Pijesak dva, Bijeljina, Ribnik i Čemerno tri, Novi Grad četiri, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Bihać i Bileća pet, Mrkonjić Grad šest, Sarajevo sedam, Zenica osam, Trebinje 13 i Mostar 15 stepeni Celzijusovih.

(Mondo)