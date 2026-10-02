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Pretežno toplo vrijeme: Nakon svježeg jutra očekuje nas sunčan dan

Pretežno toplo vrijeme: Nakon svježeg jutra očekuje nas sunčan dan

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu, na zapadu i umjerenu oblačnost.

Danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme Izvor: Mondo/Stefan Stojanović


Maksimalna temperatura vazduha biće od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Jutro je pretežno vedro i svježe, u višim predjelima je hladno sa slabim mrazom lokalno, dok ponegdje uz rijeke i po kotlinama ima magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Višegrad i Han Pijesak dva, Bijeljina, Ribnik i Čemerno tri, Novi Grad četiri, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Bihać i Bileća pet, Mrkonjić Grad šest, Sarajevo sedam, Zenica osam, Trebinje 13 i Mostar 15 stepeni Celzijusovih.

(Mondo)

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Hvala što ste poslali vijest.

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