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"Sve je počelo bombardovanjem Jugoslavije": Putin kritikovao Zapad, pa pomenuo "katastrofalne scenarije"

"Sve je počelo bombardovanjem Jugoslavije": Putin kritikovao Zapad, pa pomenuo "katastrofalne scenarije"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na forumu iznio stavove o odnosima sa Zapadom, naglašavajući potrebu za očuvanjem stabilnosti u svijetu.

Putin na Valdaju: Sukob sa Zapadom počeo bombardovanjem Jugoslavije Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/miss.cabul/Shutterstock

Ruski predsjednik Vladimir Putin na godišnjem forumu Valdajskog kluba iznio je svoje stavove o odnosima sa Zapadom.

Putin je tvrdio da će se globalne napetosti smanjiti "kako bude slabila zapadna hegemonija" te je okupljenima poručio da Rusija mora izbjeći "katastrofalne scenarije".

"Čim se SSSR raspao, krugovi unutar NATO-a shvatili su to kao signal za iskorišćavanje situacije i nastavak razgrađivanja zemlje. To se, između ostalog, dogodilo u nekoliko navrata, uprkos obećanju da se Savez neće širiti", naveo je Putin.

Tvrdi da su na Zapadu prevladale snage usmjerene na borbu protiv Rusije. "Sve je počelo još bombardovanjem Jugoslavije", upozorio je Putin.

"Neki Ukrajinci su bili nezadovoljni Janukovičem, ali trebalo je održati izbore"

"Nakon Drugog svjetskog rata svjetski se sistem bazirao na zajedničkim pravilima, ali nakon raspada SSSR-a Zapad je zaključio da će taj sistem preoblikovati prema sopstvenim interesima", smatrao je Putin.

"Svaki sljedeći potez Zapada, bilo da je riječ o ekonomskom ili vojnom pritisku, predstavlja oblik pritiska silom. Istovremeno su procesi raspadanja u kasnom SSSR-u na ovaj ili onaj način uticali na stanje u Rusiji. Na kraju je sve po ustaljenom obrascu dovelo do Ukrajine", napomenuo je Putin.

Priznao je da su neki Ukrajinci bili nezadovoljni Janukovičem, ali poručio je da je trebalo održati izbore, a ne izvesti državni udar.

(Index/MONDO)

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Vladimir Putin Jugoslavija

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