Rusi za informaciju o ovom čovjeku nude 20 miliona dolara: Na stolu mu zatečen "brojač mrtvih", osuđen na doživotnu

Rusija nudi 20 miliona dolara za informacije o komandantu Brovdiju, ključnom lideru ukrajinskih snaga bespilotnih sistema.

Izvor: Telegram

Rusija je navodno ponudila nagradu od 20 miliona dolara za informacije koje bi dovele do lokacije Roberta "Mađara" Brovdija, komandanta ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema. Tu informaciju su za Vol strit džurnal potvrdili ukrajinski vojnici, koji su dodali da Rusija pokušava da ga pronađe uz pomoć postsovjetskih kriminalnih mreža.

Novinarka je posjetila Brovdijevo tajno komandno mjesto kako bi ga intervjuisala. Prije dolaska dobila je uputstva da na mobilnom telefonu isključi lokacijske usluge, prebaci ga u avionski režim rada i stavi u Faradejevu kesu koja blokira signale. Do lokacije je prevezena u vozilu sa zatamnjenim staklima kako bi ruta putovanja ostala tajna.

Učinak snaga za bespilotne sisteme

Brovdi je na čelu Snaga bespilotnih sistema od juna 2025. godine. Istakao je da taj rod vojske čini oko 2,5 odsto ukrajinskih oružanih snaga, ali je odgovoran za otprilike trećinu ruskih gubitaka u posljednjih godinu dana.

"Mala, moderna ukrajinska vojska pobjeđuje stari sovjetski sistem koji je postojao u Ukrajini", rekao je Brovdi.

Dodao je da je od početka rata poginulo 79 pripadnika njegove prvobitne jedinice, "Mađarove ptice". Brovdi tvrdi da su do trenutka intervjua njegove snage ubile ili ranile 656 ruskih vojnika za svakog poginulog člana te jedinice, ali je ocijenio da taj odnos još uvijek nije dovoljan.

Reporterka Vol strit džurnala na njegovom je stolu primijetila elektronski brojač koji je bilježio broj ruskih vojnika koje su njegove snage eliminisale tog dana. Na početku razgovora broj je iznosio 302, a do kraja se povećao na 343.

U martu je ruski vojni sud osudio Brovdija u odsustvu na doživotni zatvor zbog optužbi za terorizam. Njegov advokat, koga mu je dodijelio sud, u odbrani je tvrdio da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže krivicu.

(Index/MONDO)