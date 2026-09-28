Zbog kašnjenja ili otkazivanja leta možete dobiti 600 evra: Ovo su najčešće zablude na kojima putnici gube novac

Zbog kašnjenja ili otkazivanja leta možete ostvariti pravo na odštetu i do 600 evra, ali većina putnika napravi istu grešku i odustane na prvom koraku.

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Manje od polovine građana Evrope zna da u određenim situacijama zbog kašnjenja ili otkazivanja leta može da ima pravo na novčanu naknadu. Zbog toga dio putnika nikada ne provjeri da li im pripada novac. Ovo su četiri najčešće zablude o pravima putnika u avio-saobraćaju.

Istraživanja Evrobarometra godinama ukazuju na to da veliki broj građana nije dovoljno upoznat sa pravima koja ima kada putovanje avionom ne prođe prema planu.

Problem, međutim, nije samo u neznanju. Dio putnika odustane od potraživanja nakon što dobije odgovor avio-kompanije, iako takav odgovor ne mora nužno da znači da naknada ne pripada.

Otkazivanje leta nije jedini osnov

Kada se govori o novčanoj naknadi, ona se najčešće povezuje sa otkazivanjem leta. Međutim, i značajno kašnjenjemože da bude osnov za isplatu. Ako putnik na krajnje odredište stigne sa tri ili više sati zakašnjenja, u određenim okolnostima može da ima pravo na fiksnu novčanu naknadu.

Visina naknade zavisi od dužine leta i može da iznosi od 250 do 600 evra. Treći čest osnov je uskraćeno ukrcavanje, odnosno situacija kada putnik ima važeću kartu, ali mu nije omogućeno da se ukrca u avion, na primjer zbog toga što je kompanija prodala više karata nego što ima raspoloživih sjedišta.

Tehnički kvar ne znači automatski da nema naknade

Avio-kompanije se u pojedinim slučajevima pozivaju na "vanredne okolnosti" kako bi objasnile kašnjenje ili otkazivanje leta. Međutim, nije svaka okolnost van kontrole prevoznika. U vanredne okolnosti mogu da spadaju, između ostalog, određene vremenske nepogode, štrajk kontrole letenja i bezbjednosne prijetnje.

Sa druge strane, uobičajeni tehnički problemi, nedostatak posade ili organizacione greške kompanije ne predstavljaju automatski osnov za oslobađanje od obaveze isplate naknade. Zato objašnjenje da je došlo do kvara samo po sebi ne znači da putnik nema pravo na naknadu. Važno je šta je konkretno izazvalo problem i da li je prevoznik mogao da ga spriječi ili otkloni.

Vaučer i naknada nisu isto

Obrok, osvježenje ili plaćen smještaj koji avio-kompanija obezbijedi putniku tokom dužeg čekanja predstavljaju pomoć i nadoknadu troškova tokom putovanja. Novčana naknada zbog kašnjenja ili otkazivanja je druga kategorija prava. Drugim riječima, činjenica da je kompanija putniku obezbijedila obrok ili hotel ne znači automatski da je time riješeno i pitanje eventualne novčane naknade.

Kod presjedanja se gleda krajnje odredište

Ovo je posebno važno za putnike koji do odredišta putuju sa presjedanjem. Kod određenih povezanih letova ne posmatra se samo koliko je kasnila pojedinačna dionica, već koliko je putnik ukupno kasnio na krajnje odredište.

Na primjer, prva dionica može da kasni relativno kratko, ali ako zbog tog kašnjenja putnik propusti povezani let i na krajnje odredište stigne više od tri sata kasnije, može da postoji osnov za naknadu.

Važan uslov je da su povezani letovi bili obuhvaćeni jednom rezervacijom. Ako su karte kupljene odvojeno, pravila mogu biti drugačija.

Kako provjeriti da li imate pravo?

Putnik najprije može sam da provjeri uslove i podnese zahtjev avio-kompaniji. Za procjenu konkretnog slučaja važno je imati podatke o letu, rezervaciji, stvarnom vremenu dolaska i razlogu zbog kojeg je došlo do kašnjenja ili otkazivanja.

Postoje i servisi koji za putnike provjeravaju da li postoji osnov za naknadu i, ukoliko postoji, mogu da preuzmu komunikaciju sa avio-kompanijom i dalje vođenje postupka.

Kod ovakvih usluga važno je provjeriti uslove korišćenja, posebno visinu provizije koja se naplaćuje tek ako putnik dobije naknadu.

Najvažnije je da putnik ne zaključi automatski da nema pravo na novac samo zato što je let kasnio zbog tehničkog problema, što mu je ponuđen vaučer ili što je kasnilo samo prvo presjedanje. U svakom konkretnom slučaju odlučuju okolnosti leta i pravila koja se na njega primjenjuju.

(Mondo)