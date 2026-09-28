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Tragičan kraj potrage: U kanjonu Vrbasa pronađeno tijelo muškarca iz Mrkonjić Grada

Tragičan kraj potrage: U kanjonu Vrbasa pronađeno tijelo muškarca iz Mrkonjić Grada

Autor Dušan Volaš
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Tijelo muškarca N.Š. iz Mrkonjić Grada, čiji je nestanak prijavljen dan ranije, pronađeno je u kanjonu rijeke Vrbas u mjestu Dabrac, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

U kanjonu Vrbasa pronađeno tijelo muškarca iz Mrkonjić Grada Izvor: Dušan Volaš

Tijelo je pronađeno juče tokom opsežne pretrage terena u kojoj su učestvovali pripadnici dvije policijske uprave.

"Prilikom pregleda terena u okviru potrage za nestalim licem, policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad i Policijske uprave Banjaluka u mjestu Dabrac, opština Mrkonjić Grad, 27. septembra 2026. godine oko 14.40 časova, u kanjonu rijeke Vrbas, pronašli su beživotno tijelo muške osobe", navodi se u saopštenju PU Mrkonjić Grad.

Nakon pronalaska tijela, obavljena je identifikacija kojom je potvrđen identitet stradalog.

"Identifikacijom beživotnog tijela utvrđeno je da se radi o licu muškog pola N.Š. iz Mrkonjić Grada, čiji je nestanak prijavljen 26. septembra 2026. godine Policijskoj upravi Banjaluka", precizirali su iz policije.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja "Doktor Jovan Rašković" iz Mrkonjić Grada.

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Tagovi

tijelo Vrbas Mrkonjić Grad

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