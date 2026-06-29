logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija na Vrbasu: Pronađeno tijelo na ulazu u Banjaluku

Tragedija na Vrbasu: Pronađeno tijelo na ulazu u Banjaluku

Autor Dušan Volaš
0

U banjalučkom naselju Rekavice danas je pronađeno tijelo nepoznatog muškarca.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policiji je, prema informacijama banjalučkih medija, oko 11.20 časova prijavljeno da se na desnoj obali rijeke Vrbas u pomenutom naselju nalazi tijelo.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka su odmah nakon prijave izašli na lice mjesta.

Teren na kojem je pronađeno tijelo je prilično nepristupačan, a uviđaj je trenutno u toku.

Više informacija o identitetu i okolnostima stradanja ove osobe biće poznato nakon završetka svih istražnih radnji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka tijelo Vrbas

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ