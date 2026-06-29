Tragedija na Vrbasu: Pronađeno tijelo na ulazu u Banjaluku

U banjalučkom naselju Rekavice danas je pronađeno tijelo nepoznatog muškarca.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policiji je, prema informacijama banjalučkih medija, oko 11.20 časova prijavljeno da se na desnoj obali rijeke Vrbas u pomenutom naselju nalazi tijelo.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka su odmah nakon prijave izašli na lice mjesta.

Teren na kojem je pronađeno tijelo je prilično nepristupačan, a uviđaj je trenutno u toku.

Više informacija o identitetu i okolnostima stradanja ove osobe biće poznato nakon završetka svih istražnih radnji.