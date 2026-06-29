Tragedija u Banjaluci: Jedna osoba poginula, druga povrijeđena u teškom udesu

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju naveče, 28. juna, u Ulici Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava u Banjaluci, jedna osoba je smrtno stradala, dok je druga zadobila tjelesne povrede.

Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka potvrdili su da su njihove ekipe intervenisale nakon dojave o nesreći oko 21:12 sati.

Kako navode, radilo se o tehničkoj intervenciji nakon sudara u kojem su, prema nezvaničnim informacijama, učestvovala najmanje dva putnička automobila.

Okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće biće poznate nakon završetka istrage.