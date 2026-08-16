Drama na nebu iznad Rumunije: Španski F-18 oborio dron koji je narušio vazdušni prostor NATO članice

Španski borbeni avion F-18 u okviru NATO misije oborio je dron koji je neovlašteno ušao u vazdušni prostor Rumunije iz pravca Moldavije.

Izvor: YouTube/Printscreen/Jonathan Winton

Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je u nedjelju rano ujutru avion NATO snaga oborio jedan dron koji je nedozvoljeno ušao u rumunski vazdušni prostor.

Dron su uništili piloti aviona F-18 španskih vazduhoplovno-svemirskih snaga koje su raspoređene u Rumuniji, prenosi portal Digi24.ro.

- U noći između 15. i 16. avgusta, u 4.44, sistemi za nadzor vazdušnog prostora rumunskog ministarstva odbrane detektovali su ulazak vazdušne mete u nacionalni vazdušni prostor iz Republike Moldavije, približno 24 kilometra sjeverno od Galacija. Pilot je uspostavio radarski kontakt s metom i dobio dopuštenje za napad na nju - navodi se u saopštenju rumunskog ministarstva odbrane.

Avion F-18 španskih vazduhoplovno-svemirskih snaga, koji je obavljao borbeno dežurstvo vazduhoplovne policije u 57. vazduhoplovnoj bazi "Mihail Kogalničanu", bezbjedno je oborio dron, a moguća tačka pada ostataka drona identifikovana je između lokaliteta Baleni i Kudalbi, u okrugu Galac, u nenaseljenom području.

Vazdušna uzbuna za okrug Galac je bila aktivirana zbog drona, navodi se u saopštenju.