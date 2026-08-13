Drama na nebu Rumunije: Podignuti španski F-18 zbog ruskih dronova kraj granice sa Ukrajinom

Rumunija je podigla borbene avione F-18 zbog prijetnje od ruskih dronova koji su lansirani ka Ukrajini.

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Predstavnici Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije uputili su u četvrtak treće upozorenje zaredom, nakon što je Rusija lansirala seriju dronova ka ukrajinskom regionu Izmail.

Kako je saopšteno iz ministarstva, usljed ove prijetnje hitno su podignuta dva španska borbena aviona F-18 stacionirana u Rumuniji.

Vojni zvaničnici su naveli da je radarski sistem za nadzor MApN-a u četvrtak, 13. avgusta, u 15:17 časova registrovao vazdušni cilj u blizini riječne granice sa Ukrajinom.

Samo tri minuta kasnije, u 15:20 časova, iz 57. vazduhoplovne baze "Mihail Kogalničanu" poletjela su dva aviona F-18 Španskih vazduhoplovno-kosmičkih snaga kako bi nadgledala situaciju.

Nacionalni vojni komandni centar je obavijestio Generalni inspektorat za vanredne situacije o aktiviranju mjera uzbune za stanovništvo na sjeveru okruga Tulča, nakon čega je u 15:25 časova građanima emitovana zvanična RO-Alert poruka.

(digi24.ro/MONDO)