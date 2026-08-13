logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška situacija kod Nevesinja: Helikopter gasi požar, vjetar otežava intervenciju

Teška situacija kod Nevesinja: Helikopter gasi požar, vjetar otežava intervenciju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske uključen je u gašenje požara kod Nevesinja. Vatra prijeti na nepristupačnom terenu, a jak vjetar otežava intervenciju.

Helikopter MUP-a Srpske gasi požar kod Nevesinja, situacija i dalje teška Izvor: RTRS/screenshot

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske gasi požar na požarištu u Nevesinju, a situacija na požarištu je teška, izjavio je komandir nevesinjskih vatrogasaca Miroslav Jonlija.

Situacija je teška na tom nepristupačnom području sela Humčana, gdje su i nevesinjski vatrogasci, koji nastoje da suzbiju širenje vatre, dok vjetar otežava gašenje, rekao je Jonlija.

On je istakao da vatrogasci gase još jedan krak tog požara prema Pridvorcima.

Zbog požara koji su zahvatili nekoliko nevesinjskih sela, na dijelu te opštine sinoć je proglašena vanredna situacija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nevesinje požar helikopter

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ