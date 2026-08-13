Teška situacija kod Nevesinja: Helikopter gasi požar, vjetar otežava intervenciju

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske uključen je u gašenje požara kod Nevesinja. Vatra prijeti na nepristupačnom terenu, a jak vjetar otežava intervenciju.

Izvor: RTRS/screenshot

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske gasi požar na požarištu u Nevesinju, a situacija na požarištu je teška, izjavio je komandir nevesinjskih vatrogasaca Miroslav Jonlija.

Situacija je teška na tom nepristupačnom području sela Humčana, gdje su i nevesinjski vatrogasci, koji nastoje da suzbiju širenje vatre, dok vjetar otežava gašenje, rekao je Jonlija.

On je istakao da vatrogasci gase još jedan krak tog požara prema Pridvorcima.

Zbog požara koji su zahvatili nekoliko nevesinjskih sela, na dijelu te opštine sinoć je proglašena vanredna situacija.