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Nezapamćeno nevrijeme pogodilo Nevesinje, šteta ogromna (Foto)

Nezapamćeno nevrijeme pogodilo Nevesinje, šteta ogromna (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Snažno olujno nevrijeme praćeno gradom veličine oraha, a mjestimično i manjih jaja, pogodilo je danas Nevesinje i okolna sela, pričinivši ogromnu materijalnu štetu na poljoprivrednim usjevima, vozilima i infrastrukturi.

nevesinje Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Da je riječ o nezapamćenom nevremenu potvrdio je i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović, navodeći da su posljedice katastrofalne.

"Grad je bio veličine oraha, a ponegdje i manjih jaja. Šteta je ogromna. Oštećen je veliki broj automobila, na mnogim vozilima polupani su vjetrobrani, stakla i limarija. Došlo je i do plavljenja pojedinih ulica, jer je grad začepio kanalizacionu mrežu", istakao je Avdalović.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Prema njegovim riječima, najteže su pogođeni poljoprivrednici, jer je grad uništio gotovo sve usjeve na otvorenom.

"Uništeno je voće, povrće i žito koje još nije bilo požnjeveno. Šteta je praktično totalna. LJudi neće imati šta ni da uberu ni da skinu sa svojih njiva", istakao je Avdalović.

Posebno su stradala sela od Lapčevina do Čitluka, Batkovića i Bratača, koje važi za jedno od najpoznatijih poljoprivrednih područja nevesinjskog kraja.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Načelnik je najavio hitno reagovanje lokalnih vlasti.

"Ujutro ćemo održati sjednicu Štaba za vanredne situacije i kontaktirati republičke institucije kako bismo pronašli način da pomognemo ljudima koji su pretrpjeli ogromnu štetu", rekao je Avdalović.

Prema prvim procjenama, gotovo da nema vozila koje je ostalo bez oštećenja, dok su poljoprivredne površine prekrivene slojem leda. Mještani navode da ovakvo nevrijeme ne pamte.

Nadležne službe tokom večeri obilaze teren i prikupljaju podatke o razmjerama štete, a detaljnija procjena biće poznata nakon sjednice Štaba za vanredne situacije i obilaska svih pogođenih područja.

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Nevesinje nevrijeme

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